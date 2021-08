Scopriamo la ricetta e gli ingredienti per realizzare una salsa al curry perfetta!

Se in questa estate 2021 non siete riusciti a partire per le vacanze, ma avete comunque voglia di sentirvi un po’ in viaggio, magari in un posto lontano e straniero, la ricetta della salsa al curry potrebbe aiutarvi! Siete pronti a volare, metaforicamente, in India per una vacanza gastronomica unica nel suo genere, pur rimanendo a casa? Con pochi e semplici ingredienti potrete creare la vostra buonissima salsa al curry per pasta, pollo, riso… e assaporare l’India in qualche boccone.

Come si fa la salsa al curry?

La ricetta indiana della salsa al curry prevede sicuramente delle preparazioni e anche magari degli ingredienti differenti rispetto a quelli che vi proporremo. Alcuni usano lo yogurt, altri la panna, altri preferiscono una salsa al curry light o vegana. Noi, per far esplodere le vostre papille gustative e farvi sentire in India, vi diremo qui la ricetta per la salsa al curry più comune e quotata, oltre che facile da fare!

Quali sono gli ingredienti della ricetta indiana e come si prepara

Gli ingredienti sono pochi e facilmente reperibili. Si comincia ovviamente dal curry, ma servono anche burro, farina, cipolla e latte.

Come riporta Cookist per realizzare la salsa al curry bisogna iniziare a far sciogliere il burro in una piccola pentola. Aggiungere poi la cipolla e quando sarà dorata versare curry e farina. Qui c’è il momento più delicato di tutta la preparazione: occorre mescolare fino a bollore e poi spegnere quando noterete che la salsa al curry inizierà ad addensarsi. Se la volete usare per condire il riso vi consigliamo di non lasciarla sobbollire troppo, in modo da farla rimanere nettamente più liquida visto che da fredda tende ad addensarsi.

Quali sono le curiosità sul curry?

Scoperta la ricetta è tempo delle curiosità sul curry che, come molti di voi sapranno, non è una spezia ma un insieme di spezie mischiate tra loro. Sembra che la prima volta in cui si è parlato di curry fosse il 1400 quando i portoghesi arrivarono in India.

Furono però gli inglesi che donarono onore e soprattutto internazionalità al curry. Già nella metà del ‘900 infatti ogni ricettario inglese, compresi quelle delle nonne più tradizionaliste, conteneva almeno una ricetta con il curry!