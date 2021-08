Ryanair: si imbarca sul volo per le vacanze e vince 100mila euro

Durante il volo Milano-Siviglia compra un Gratta e Vinci da 2 euro e vince 100mila euro. La passeggera Ryanair è stata baciata dalla fortuna.

Quando si dice che la fortuna è cieca e che quando colpisce, colpisce senza guardare in faccia nessuno, è proprio vero. E così, una giovane donna in partenza – pare – per le vacanze, ha deciso di acquistare un Gratta e Vinci sull’aereo Ryanair e si è ritrovata con una vincita da 100mila euro in tasca. Una somma non indifferente che può non stravolgere una vita, ma sicuramente aiuterà a vivere molto meglio. Ma vediamo insieme cosa è successo alla passeggera della compagnia inglese.

Il biglietto Gratta e Vinci fortunato sul volo Milano-Siviglia

Sulla vincitrice per ora sappiamo solo che si chiama Lorena e che stava volando da Milano Orio al Serio verso Siviglia con Ryanair. Un volo classico, di una durata relativamente breve e una tratta che la compagnia inglese effettua praticamente tutti i giorni. Eppure, sul quel preciso volo, in quel preciso momento, Lorena si è sentita fortunata e ha comprato un gratta e vinci. Con una spesa da 2 euro se ne è portata a casa ben 100mila! Un biglietto fortunato nell’ambito del gioco Win a Million in cui la somma totale che si poteva persino vincere era di un milione.

Ma non solo Lorena, la passeggera di Ryanair, ha fatto bene a se stessa! Ha anche fatto un regalo a persone meno fortunate visto che la lotteria fa parte di un circuito che aiuta svariati enti di beneficienza sparsi in tutta Europa. Dara Brady, direttore marketing di Ryanair ha infatti spiegato che tutti coloro che acquistano un biglietto Gratta e Vinci della compagnia, aiutano svariati enti occupati da anni nel sostegno alle persone meno fortunate.

Cosa farà ora la vincitrice?

La vincitrice di 100mila euro si è detta sotto shock, ma felice. Una situazione complessa da descrivere a parole, ma che emoziona moltissimo sia lei che i suoi cari. Cosa farà ora la vincitrice? Pare che come prima cosa voglia organizzare una bella festa per tutti i suoi amici e parenti, ma successivamente non vede l’ora di partire per molti viaggi e vacanze alla scoperta del mondo.

Ciò che la rende più felice però è che sarà finalmente in grado di estinguere il mutuo sulla sua casa.