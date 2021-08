I Paesi che festeggiano Ferragosto nel mondo. Quali sono le tradizioni nelle altre nazioni

Gli italiani trascorrono il Ferragosto riposandosi, andando al mare, mangiando con amici e parenti. E’ per molti l’inizio delle vacanze ed è il giorno il clou dell’estate. Le città si svuotano e le località turistiche si riempiono. Ma è ovunque così nel mondo? Dove si festeggia Ferragosto nel mondo o è una festa tutta Italiana? Ecco cosa succede negli altri Paesi il 15 agosto.

Ferragosto si festeggia in Italia

Le origini del Ferragosto risalgono all’Imperatore Augusto che stabilì nel 18 a.C. le Feriae Augusti, ovvero dei giorni di riposo. Ed è proprio da quella locuzione latina feriae augusti che deriva il nome che usiamo tutt’oggi, Ferragosto. E questo giorno inteso come festa di riposo e dunque con il nome proprio di Ferragosto si festeggia solo in Italia.

Se andate fuori dal nostro Paese e parlate di Ferragosto non capiranno minimamente di cosa parliate. Questo nome di origine latina è usato infatti solo in Italia. Però se è vero che la tradizione romana prima per il Dio Conso, protettore dei depositi di grano, e poi per le Feriae Augusti dell’Imperatore è propria solo dell’Italia, qualcosa di simile c’è anche altrove.

Infatti anche in altri Paesi esiste un giorno di festa per celebrare il riposo nel mese delle vacanze. Il Ferragosto nel mondo lo troviamo nel Regno Unito l’ultimo weekend di agosto è il Bank Holidays, una tradizione risalente al 1871 per gli impiegati delle banche che in quel periodo andavano in vacanza. Si festeggiano le vacanze ad agosto, ma ad inizio mese anche in Canada, Islanda e Irlanda.

La Festa dell’Assunzione negli altri Paesi

Se il nome Ferragosto è usato solo ed esclusivamente in Italia, la festa dell’Assunzione di Maria Vergine in Cielo che si celebra proprio il 15 agosto si festeggia in tutti i Paesi cattolici. Come in Italia sono molto diffuse le processioni dedicate ovviamente alla Madonna. Il 15 agosto si festeggia anche nei Paesi Ortodossi, ma come ‘dormizione’ della Madonna. Non si festeggia invece nei Paesi Protestanti.

Così il 15 agosto è festa in Francia, Germania, Austria, Croazia, Belgio, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Grecia, Portogallo e Spagna. Si festeggia anche in Lituania, ma non è festa invece in Estonia, Lettonia e Bulgaria. Non è un giorno di Festa nel Regno Unito, in Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca.

A Parigi si celebra l’Assunzione di Maria con una suggestiva e tradizionale processione che parte dalla Cattedrale di Notre Dame. A Madrid è la Festa della Paloma: nel quartiere de La Latina si sfila con gli abiti tradizionali in una grande festa che coinvolge tutti gli abitanti. A Siviglia la processione della Vergine.

Fuori dall’Europa l’Assunzione di Maria si festeggia in diversi Paesi del Sud America: in Ciele, Colombia, Guatemale, Venezuela e in Costarica dove è anche la Festa della Mamma.

In India il 15 agosto è Festa Nazionale: è il giorno dell’Indipendenza. L’Indian Independence Act che sancì la fine della colonizzazione da parte dell’impero britannico fu firmato il 15 agosto 1947.

La festa dell’Assunzione nelle isole greche

In questa panoramica di Ferragosto nel mondo è molto interessante quello che succede in Grecia il 15 agosto. In Grecia la ‘dormizione di Maria’ detta Dekapentavgoustos è una festa molto sentita e particolarmente festeggiata: le famiglie si riuniscono, si pranza in famiglia e si va in chiesa. E’ un po’ come la Pasqua o il Natale. Poi si svolgono numerose feste tradizionali con balli e abbondanza di cibi.

Trovarsi in Grecia in questo periodo vuol dire assistere a delle celebrazioni molto emozionanti, molte delle quali si svolgono nelle isole greche.

Particolarmente suggestivi i festeggiamenti nell‘isola di Tinos nelle Cicladi considerata una meta di pellegrinaggio. Qui si trova infatti la Chiesa di Panagia Evangelistria dove è conservata un’icona sacra della Vergine Maria che si ritenga compia dei miracoli. Così i pellegrini salgono in ginocchio dal porto alla chiesa che si trova sulla collina per far voto alla Madonna.

Anche nella vicina Isola di Paros le celebrazioni per la dormizione di Maria Vergine sono molto sentita. Il pellegrinaggio è alla Chiesa di Ekatontapiliani dove migliaia di fedeli vanno in pellegrinaggio. La sera la festa con vino locale e musica dal vivo. Processione suggestiva anche nell’isola di Lesbo dove si percorrono a piedi i 25 km che separano la città da Agiassos.

Le celebrazioni a Cefalonia: la Madonna dei Serpenti

Decisamente particolare quello che succede ogni anno nell’isola di Cefalonia nei giorni che vanno dal 6 al 15 agosto, ovvero dalla celebrazione della Trasfigurazione di Maria alla Dormizione.

In questi giorni in un piccolo paesino dell’isola, Markopoulo, dal giorno del 6 agosto decine di serpentelli caratterizzati da una croce nera sulla testa iniziano a strisciare verso la chiesa della Madonna dei Serpenti e verso un’icona della Vergine.

Passato il 15 agosto i serpenti tornano nelle loro tane e scompaiono alla vista.

Secondo la leggenda, questo strano fenomeno che attira curiosi e fedeli è un miracolo. I serpenti non sarebbero altro che le monache che un tempo vivevano in questa zona e che nel 1400 chiesero alla Madonna di essere trasformate in serpenti per sfuggire ai pirati che saccheggiavano l’isola. La Vergine esaudì il loro desiderio lasciando per sempre nella loro testa una croce.

Il 15 agosto dunque in buona parte del mondo è dunque un giorno di festa. Sebbene non lo chiamino Ferragosto, ma prevalga l’aspetto religioso è una giornata da trascorrere con gli affetti più cari.