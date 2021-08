Mostre a Ferragosto 2021: le più belle e imperdibili, dove andare e cosa vedere. Tutti i suggerimenti per gli amanti dell’arte.

Chi non ama spiagge o località montagna affollate a Ferragosto, ha una vasta opportunità di alternative, soprattutto se resta in città. È l’occasione giusta per godersi una bella mostra in tutta tranquillità, senza assembramenti, comunque sconsigliati di questi tempi.

L’offerta è davvero ampia e dalle città più grandi alle più piccole non si sta digiuni di arte. Anche chi è in vacanza nelle località balneari avrà l’opportunità di vedersi una bella mostra dopo la giornata in spiaggia. Qui vi segnaliamo le mostre migliori da vedere a Ferragosto 2021. Ecco dove andare.

Mostre a Ferragosto 2021: le più belle e imperdibili, dove andare e cosa vedere

Un’estate ricca di rassegne culturali e con tante belle mostre da vedere anche a Ferragosto. Il calendario è fitto di eventi e se anche voi non riuscite a fare meno di arte e bellezza, nemmeno nel giorno dove tutti, o quasi, stanno al mare o in montagna, a fare picnic, grigliate o andare a ristorante, vi proponiamo una selezione di mostre da vedere, ricordandovi che per accedere ai musei e visitare le mostre è necessario il Green pass.

World Press Photo Exhibition 2021. Al Mattatoio di Roma, fino al 22 agosto. In esposizione le 141 foto finaliste del prestigioso premio di fotogiornalismo, che dal 1955 premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti contribuendo così a costruire la storia del miglior giornalismo visivo mondiale. Prenotazione obbligatoria. www.mattatoioroma.it

Raffaello e la Madonna di Loreto. Al Museo Pontificio di Loreto (AN), fino al 17 ottobre. Al centro della mostra è la Madonna del Velo o Madonna di Loreto di Raffaello con un’esposizione in parte tradizionale e in parte virtuale e immersiva per raccontare la storia straordinaria di questo eccezionale dipinto e delle sue principali riproduzioni, facendo leva sulla parte spettacolare ed emozionale, ma con il rigore scientifico assicurato dalla supervisione e dal contributo dei Musei Vaticani. Prenotazione facoltativa. www.museopontificioloreto.it

Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600. A Palazzo Reale a Milano, fino al 22 agosto. L’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste riscoperte con più di 130 opere, a testimonianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femminile, in un singolare racconto di appassionanti storie di donne già “moderne”. In mostra le artiste più note, ma anche quelle meno conosciute al grande pubblico, le nuove scoperte, come la nobile romana Claudia del Bufalo, e alcune opere esposte per la prima volta. Prenotazione non obbligatoria ma consigliata. www.palazzorealemilano.it

L’Italia di Magnum. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin. A Palazzo Ducale di Genova, prorogata al 10 ottobre. Una straordinaria carrellata di oltre 200 fotografie che raccontano la cronaca, la storia e il costume del nostro paese dal dopoguerra a oggi. Venti autori dell’agenzia Magnum Photos, la più importante al mondo, scelti per raccontare storie grandi e piccole, personaggi e luoghi dell’Italia degli ultimi settant’anni, in un affascinante intreccio di immagini molto note e altre meno che compongono il tessuto sociale e visivo del nostro paese. Prenotazione non obbligatoria. palazzoducale.genova.it

