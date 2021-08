Ferragosto 2021: offerte last minute da prendere al volo. Tutte le ultime occasioni.

Siamo arrivati al weekend di Ferragosto 2021. Quest’anno, pandemia permettendo molte più persone si sono messe in viaggio per le vacanze.

Se anche voi volete partire per una vacanza o per una fuga dalla città in questo weekend di festa ma non avete ancora prenotato nulla, non disperate, trovate delle offerte last minute che fanno al caso vostro, per diverse mete di viaggio. Tra mare, montagna, lago e agriturismi, vi segnaliamo le offerte ancora disponibile.

Ferragosto 2021: offerte last minute da prendere al volo

Mare a Ferragosto ma non avete ancora prenotato nulla? Ecco dove potete andare last minute, le offerte che non dovete lasciarvi sfuggire. I portali specializzati in offerte vi propongono numerose occasioni per l’Italia e l’Europa.

Se siete in regola con il Green pass europeo, e ricordandovi tutte le modalità di viaggio per l’estero (dal Passenger Locator Form al tampone dove è richiesto), potete prenotare un viaggio last minute per una località balneare del Mediterraneo.

Voli low cost

Sul portale Skyscanner trovate tutte le migliori offerte di voli low cost e last minute, con le informazioni dettagliate su eventuali restrizioni di viaggio nel Paese dove volete andare. Sul portale sono in offerta voli low cost dagli Milano Malpensa per Barcellona, da 152 euro, andata e ritorno dal 14 al 17 agosto (prezzo a persona, con posti liberi per almeno due). Per un weekend lungo nella città catalana. All’incirca allo stesso prezzo trovate voli low cost, sempre andata e ritorno, da Milano Malpensa per Palma di Maiorca.

Chi vuole partire da Roma e andare a Ibiza, trova voli da 165 euro, sempre andata e ritorno tra il 14 e il 17 agosto, con partenza da Fiumicino. Chi parte da Milano Malpensa trova offerte ancora migliori, addirittura con voli andata e ritorno da 72 euro.

Se amate la Grecia e sognate l’isola di Creta, trovate voli last minute e low cost da Milano Malpensa a Heraklion da 100 euro, andata e ritorno per il weekend 14-17 agosto. Partendo da Roma Fiumicino si spende un po’ di più, sopra i 250 euro.

Se invece preferite restare in Italia, ma viaggiare in aereo da Nord a Sud, trovate sempre dei voli last minute ma un po’ più cari. Ad esempio, per il weekend di Ferragosto, dal 14 al 17 agosto, trovate un volo da Milano Malpensa a Brindisi, con ritorno a Linate, da 265 euro. Si spende meno per raggiungere, sempre da Malpensa, l’aeroporto di Catania, e visitare città, la sua costa e l’Etna, con offerte da 180 euro a persona.

Ancora più convenienti le offerte di voli da Torino a Palermo, con prezzi da 124 euro, sempre per il weekend dal 14 al 17 agosto. Spende un po’ di più, invece, chi raggiunge il capoluogo siciliano partendo da Roma Fiumicino, 174 euro, andata e ritorno, sempre per lo stesso periodo.

Alloggi

I prezzi degli alloggi nel periodo di Ferragosto esplodono letteralmente, ma con un po’ di fortuna e continuando a cercare, senza fermarvi alle prime proposte, potete trovare b&B, affittacamere, pensioni, agriturismi e hotel a gestione familiare con prezzi accettabili.

Se desiderate trascorrere i giorni di Ferragosto in Salento, non fermatevi alle prime proposte da diverse migliaia di euro per appena 3 notti! Su Boooking.com trovate appartamenti in affitto o b&B, anche con colazione inclusa, da 700/800 euro per tre notti per due adulti. Non poco, ma comunque circa 200 euro al giorno a testa per uno dei luoghi di vacanza più ambiti

Se preferite la Sicilia, a San Vito Lo Capo trovate un’imperdibile offerta last minute in albergo per tre notti, nel weekend di Ferragosto 14-17, in hotel a 3 stelle da 680 euro per due persone in camera doppia, con tutti i servizi dell’hotel e colazione inclusa.

Maggiori occasioni vengono dagli agriturismi, con diverse proposte di soggiorni a prezzi scontati. Le offerte sono dal portale agriturismo.it. A Reggello, nella Valdarno, a sud di Firenze, e vicino all’Area Naturale Protetta di Interesse Locale Foresta di Sant’Antonio, trovate l’agriturismo Fattoria Montalbano, che propone una soggiorno di 7 notti, dal 14 al 21 agosto, a 780 euro per un appartamento con due letti, con solo pernottamento.

Se desiderate visitare la zona delle Langhe, in Piemonte, trovate diversi agriturismi che offrono soggiorni da 90 euro a notte per due ospiti. Anche nella bellissima Maremma toscana, tra collina e mare, trovate occasioni imperdibili di soggiorno in agriturismo da 70 euro a notte per due persone. La località con maggiori offerte è Manciano, non lontana dal mare e vicina alle terme di Saturnia, che fanno appartengono al suo comune, oltre che a bellissimi borghi tipici come quello di Montemerano e Pitigliano. Da Pitigliano non è lontano il Lago di Bolsena.

Per un weekend di Ferragosto di relax al Lago Trasimeno, trovate offerte in agriturismo sempre da 70 euro nelle strutture dei dintorni.

Se preferite le montagne delle Alpi, nella zona di Trento si trovano diverse strutture con alloggi da 65, 60 e 80 euro a notte per due ospiti.

