Dove andare a vedere le stelle cadenti. I cieli stellati più belli d’Italia da Nord a Sud

Avete pensato a quali desideri esprimere a San Lorenzo? La notte del 10 agosto è la notte delle stelle cadenti, una notte magica e incantante. C’è da dire però che lo sciame delle Perseidi si osserva meglio nei giorni successivi a San Lorenzo ovvero l’11 e 12 agosto.

Insomma, se avete la fortuna di trovarvi in un posto dove non ci sono nuvole e il cielo è limpido, alzate gli occhi al cielo: lo spettacolo di stelle cadenti vi regalerà emozioni uniche e riempirà gli occhi di bellezza.

Dove sono i cieli stellati più belli d’Italia

Dove andare a vedere le stelle cadenti? Non basta un cielo senza nuvole, è essenziale che ci sia un basso inquinamento luminoso. I posti dunque dove vedere il cielo stellato sono quelli più lontani dai centri abitati.

Ma ci sono luoghi posizionati in maniera strategica che offrono una posizione privilegiata per osservare la volta celeste. Ecco dunque dove andare per vedere il cielo più stellato d’Italia. Posti con un basso tasso di inquinamento luminoso dove andare a vedere le stelle cadenti nelle notti di agosto.

Ortisei, Val Gardena, Trentino Alto Adige

Osservatorio Polifunzionale del Chianti, Toscana

Capo di Lago di Darfo Boario Terme, Lombardia

Val d’Ega, Trentino Alto Adige

Pietrapietrosa, Basilicata

Ruvo, Puglia

Parco Nazionale della Sila, Calabria

Borgo di Troina, Sicilia

Ortisei vedere le stelle fra le montagne

A Ortisei e nei paesi vicini, come per esempio Santa Cristina, non solo a San Lorenzo ma per tutti i mesi estivi c’è la possibilità di prenotare una notte con un esperto di astronomia per farsi spiegare quali siano le costellazioni visibili da queste zone. Il cielo stellato sul Sassolungo e lo scenario fiabesco dell’Alpe di Siusi vi lasceranno senza parole.

In Toscana c’è l’osservatorio

Situato a Barberino in Val d’Elsa, con il suo certificato di uno dei “Cieli più belli d’Italia” l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti offre occasioni di visite guidate per 150 minuti tutti i giorni alle 21. Ovviamente bisogna prenotare con largo anticipo, ma è un’esperienza che vi lascerà un ricordo indelebile.

Il cielo stellato in Val Camonica

Nonostante si trovi relativamente vicino ai centri abitanti, questo borgo di circa 20 abitanti in Val Camonica, in Lombardia, offre uno dei cieli stellati più belli d’Italia. E’ affacciato sul lago Moro circondato da colline: uno scenario incantevole. Ed è bellissimo anche lo spettacolo in cielo. Tanto che questo borgo ha ottenuto la certificazione “Cieli più belli d’Italia”. Qui infatti c’è la possibilità di vedere, nelle notti limpide, le stelle e la Via Lattea.

I sentieri delle stelle in Val d’Ega

Nella meraviglia delle Dolomiti in Trentino Alto Adige tra il Catinaccio e il Latemar si trova la Val d’Ega dove sorge il primo villaggio astronomico d’Italia. Nel comune di Cornedo fra i paesi di San Valentino in campo e Collepietra si organizzano escursioni per vedere le stelle e visite all’Osservatorio Max Valier. Nello stesso paesino di San Valentino si trova il Planetario Alto Adige che mostra la volta celeste. Che l’astronomia qui sia una passione lo svelano anche i tanti telescopi che albergatori e ristoratori mettono a disposizione degli ospiti.

In Puglia uno dei cieli stellati più belli d’Italia

Si trova a 650 metri sul livello del mare uno dei posti migliori dove vedere il cielo stellato in Italia. Si tratta della cosiddetta Area 21, a Ruvo, un piccolo centro in provincia di Bari immerso nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Qui si trova una strada asfaltata chiusa al traffico che corre dentro il Parco, in contrada Jazzo Rosso, vicino al Centro Visita Torre dei Guardiani, perfetta per posizionare i propri telescopi o anche semplicemente per guardare il cielo.

Borgo di Troina, il cielo stellato più bello della Sicilia

A sua volta classificato come uno dei “Cieli più belli d’Italia”, con una spettacolare vista sull’Etna, questo posto in provincia di Etna è perfetto per osservare le stelle la notte di San Lorenzo. A fare ottenere a Borgo di Troina la certificazione sono stati due siti in particolare: il lago di Ancipa e la Contrada Sambuchello.

Vedere le stelle nel Parco della Sila

In Calabria il Parco della Sila è una continua meraviglia di una Calabria poco conosciuta. Fra questi alti monti lontani da fonti luminose si può osservare un cielo bellissimo trapunto di stelle. Potete andare a vedere le stelle cadenti alloggiando in uno dei tanti paesi all’interno del Parco oppure potete partecipare a Sotto i cieli del Parco, la manifestazione per osservare la volta celeste che si svolge ogni estate in alcuni paesi della Sila organizzata da Star Freedom.

Quando vedere le stelle cadenti

Ma quando si possono vedere le stelle cadenti? Si ha una sola notte a disposizione per esprimere i desideti? No, quasi tutta l’estate offre la possibilità di vedere le stelle cadenti.

Le stelle cadenti che vediamo d’estate sono chiamate Perseidi e si tratta di uno sciame meteorico estivo che la Terra attraversa nel percorrere la sua orbita intorno al Sole. Questo sciame si osserva da circa la fine di luglio fino al 20/25 agosto. Intorno all’11-12 agosto ci troviamo nel punto migliore per vedere questo sciame di ‘stelle’.

Il nome Perseidi ha origini greche, e nella mitologia faceva riferimento ai figli di Perseo, l’eroe che uccise il mostro Medusa.

Ora che sapete quali sono e dove si trovano i cieli stellati più belli d’Italia, non dovete che scegliere il posto migliore per godervi la nottata di San Lorenzo, esprimere i vostri desideri e aspettare che si realizzino.