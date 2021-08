By

Meteo weekend di Ferragosto: caldo infernale e tornano i temporali. Le previsioni del aggiornate tempo sull’Italia.

Il gran caldo che sta martoriando l’Italia in questi giorni, con temperature da record e purtroppo anche gli incendi dolosi nelle regioni del Sud a peggiorare la situazione, continuerà anche a Ferragosto. Nonostante una breve pausa, giovedì 12 agosto, per riprendere un po’ il fiato, anche nel weekend le temperature saranno molto elevate per effetto dell’anticiclone nordafricano.

Al Nord, però, cominceranno a tornare i temporali. Ecco cosa dobbiamo aspettarci per il weekend di Ferragosto. Le previsioni del tempo.

Meteo weekend di Ferragosto: caldo infernale e temporali

Il caldo bollente non se ne andrà nel weekend ma ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto, con temperature record, di molto sopra la media stagionale, e afa a causa dell’umidità. I più fortunati saranno gli abitanti delle Alpi, dove già ora fa meno caldo, comunque più sopportabile, e dove è atteso il ritorno dei temporali nel finesettimana.

Come annuncia 3bmeteo, nonostante alcune oscillazioni dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, le temperature restano molto elevate, con le massime decisamente sopra la media stagionale e nuovi picchi intorno ai 40 gradi.

Continuerà a fare caldo, un caldo torrido infernale, su tutta Italia, con un ulteriore aumento delle temperature nelle regioni settentrionali. Al Nord, tuttavia, sui settori di confine cominceranno a sentirsi gli effetti di una nuova perturbazione dal Nord Europa, che abbassandosi di latitudine interesserà anche le zone alpine di confine dell’Italia, con l’arrivo nel weekend delle prime e piogge e dei temporali che caratterizzeranno di più la settimana successiva. I primi temporali saranno locali ma si spingeranno fino alle Prealpi

La giornata di venerdì 13 agosto sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, salvo qualche annuvolamento sui rilievi delle Alpi, con qualche locale rovescio, e degli Appennini. Le temperature massime saranno quasi ovunque sopra i 30 gradi, con le punte più alte al Centro e Sud, anche sopra i 40 gradi.

Previsioni in dettaglio per il weekend del 14-15 agosto

Sabato 14 e domenica 15 agosto, weekend di Ferragosto e momento clou dell’estate, avremo ancora il caldo bollente di questi giorni. Il bel tempo prevarrà quasi ovunque, sotto l’effetto dell’anticiclone nordafricano, ma si avranno anche le prime avvisaglie di peggioramento al Nord Italia.

Nella giornata di sabato 14 agosto, le tendenze meteo annunciano la formazione di addensamenti nuvolosi nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, in particolare nella zona centro-orientale dell’arco alpino, con le prime piogge e qualche temporale di calore. In serata i fenomeni potranno estendersi in pianura. Più soleggiato sulle altre zone settentrionali. Al Centro e al Sud, invece, il tempo sarà soleggiato e stabile, salvo qualche passaggio di nubi sull’Appennino. Le temperature aumenteranno ancora al Nord, mentre resteranno stabili al Centro e al Sud. Sulla Pianura Padana si toccheranno punte di 39 gradi. I venti soffieranno deboli e i mari saranno calmi o poco mossi.

Per domenica 15 agosto, giornata di Ferragosto, il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato con gran caldo su quasi tutta Italia. Fatta eccezione, ancora, per le zone di Alpi e Prealpi, dove sono previsti piogge e rovesci. La situazione peggiorerà nel pomeriggio-sera, con piogge e tempo più instabile su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, con possibili temporali e l’estensione dei fenomeni fino alle pianure dalla sera.

Al Centro il tempo sarà prevalentemente stabile, ma con possibili piogge locali sulla dorsale appenninica. Stessa cosa al Sud, con sole e caldo, salvo piovaschi sull’Appennino tra Campania e Molise. Le temperature aumenteranno al Centro Sud. Le massime raggiungeranno i 40 gradi in Sardegna e Puglia. Mentre sulla Pianura Padana sono attesi 38 gradi, stessa temperatura per le zone interne del Centro. I venti soffieranno deboli, i mari saranno calmi o poco mossi.

