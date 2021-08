By

La spiaggia di San Lorenzo in Sicilia sembra una spiaggia caraibica: dove si trova, come si raggiunge e cosa visitare nei dintorni

Se una spiaggia viene soprannominata “i Caraibi della Sicilia” è già chiaro a tutti che si tratti di una paradiso. E la spiaggia siciliana di San Lorenzo è davvero un luogo da sogno che il suo soprannome promette: spiaggia bianca, mare cristallino e una lussureggiante natura.

Questa spiaggia è indubbiamente una delle spiagge più belle d’Italia, sebbene sia meno famosa di altre più blasonate. Eppure la spiaggia di San Lorenzo è una meraviglia, una meta esotica anche a poche ore di viaggio da casa propria.

La spiaggia di San Lorenzo

In molti dicono che un mare bello come quello della spiaggia di San Lorenzo è difficile da trovare e che questa sia la spiaggia più bella della Sicilia. E probabilmente è vero: l’acqua qui è davvero cristallina e la sabbia è bianchissima.

D’altronde ci troviamo in un luogo meraviglioso. La spiaggia di San Lorenzo si trova al confine con la Riserva Naturale di Vendicari, in provincia di Siracusa, e ne rappresenta un po’ la naturale continuazione. Il tratto costiero infatti è costituito da un susseguirsi di piccole calette, arenili e tratti rocciosi.

La prima parte della spiaggia è quella più aspra e rocciosa, dove il mare assume un colore blu cobalto e la natura è più selvaggia. Scendendo verso sud la spiaggia diventa più dolce, le rocce lasciano il posto ad un’arenile di sabbia bianca e fine. E’ questo il tratto che gli è valso il soprannome di spiaggia caraibica.

Poiché il fondale degrada dolcemente, questa spiaggia è adatta a tutti, adulti e bambini. Inoltre si trovano sia lidi attrezzati che tratti di spiaggia libera: San Lorenzo è davvero la spiaggia perfetta per chiunque.

Dove si trova e come raggiungerla

La spiaggia si trova in provincia di Noto, da cui si trova a circa 20 km. Dista inoltre solo 50 km dalla splendida Siracusa. Per arrivare a San Lorenzo, si possono prendere dei bus dall’aeroporto di Comiso o di Catania, ma la soluzione migliore è prendere una macchina a noleggio così da potersi muovere più liberamente.

Per arrivare alla spiaggia di San Lorenzo imboccate la Strada Provinciale 19 da Noto per Pachino e seguite le indicazioni per San Lorenzo. Potrete lasciare l’auto nel centro abitato e raggiungere comodamente a piedi la spiaggia.

Cosa vedere nei dintorni

Se siete alla ricerca di una soluzione che vi permetta di rilassarvi sulla spiaggia, ma anche di fare delle visite culturali e provare dei piatti tipici davvero deliziosi, questo posto è esattamente quello che state cercando.

Vicino a questa incantevole spiaggia sorgono degli splendidi borghi, come quello di Marzamemi e di Pachino. Qui potrete ammirare i luoghi della cultura tradizionale e assaggiare dei deliziosi piatti tipici, come il pomodoro di Pachino, il tonno di Marzamemi e assaporare il gustosissimo vino denominato Nero d’Avola.

Inoltre, se alloggiate in questa zona è d’obbligo una visita sia a Noto, città d’arte caratteristica del barocco siciliano, e Siracusa, con la splendida Ortigia e i monumenti storici.

La spiaggia siciliana di San Lorenzo è il posto perfetto per una vacanza all’insegna del relax, delle serate ad ascoltare musica in spiaggia e delle cene a base dei sapori della tradizione. Questa spiaggia italiana simile ai Caraibi vi resterà nel cuore, e non smetterete di sognare il suo scenario incantevole anche una volta tornati dalle vacanze.