Olimpiadi Tokyo 2020, Cerimonia di Chiusura: quando e dove guardarla. Marcell Jacobs porta bandiera dell’Italia.

Si chiudono oggi le Olimpiadi di Tokyo 2020, con un risultato eccezionale per l’Italia, il record storico di 40 medaglie vinte: 10 d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo. L’ultima medaglia di bronzo è stata conquistata dalle farfalle della ginnastica ritmica.

Una cifra tonda che ci porta tra le prime 10 nazioni del mondo, indietro rispetto ad altri Paesi solo per la differenza di 1 o 2 argenti. Per i nostri atleti e per tutti gli italiani è una grandissima soddisfazione, con solo qualche piccola delusione dagli sport di squadra e dalla scherma che non ci ha regalato i grandi successi delle precedenti edizioni dei Giochi olimpici.

L’atletica italiana è stata la grande protagonista di queste Olimpiadi, con vittorie che hanno meravigliato il mondo. E proprio dall’atletica è stato scelto il portabandiera dell’Italia per la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici in programma oggi all’Olympic Stadium di Tokyo: sarà Lamont Marcell Jacobs, il velocista italiano che ci ha fatto sognare nella gara dei 100 metri piani, sbaragliando tutti gli avversari. Jacobs ha anche vinto la staffetta dei 4×100 insieme a Lorenzo Patta, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu, con lo sprint eccezionale di Tortu che ha strappato la medaglia d’oro ai britannici per un solo centesimo.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. A che ora si terrà e dove guardarla.

Olimpiadi Tokyo 2020, Cerimonia di Chiusura: quando e dove



Si chiudono oggi le Olimpiadi di Tokyo 2020 con un’edizione da record per lo sport italiano e il risultato storico di 40 medaglie vinte, il numero più alto in assoluto nella storia dei Giochi. Olimpiadi segnate dalla pandemia di Coronavirus- Rimandate al 2021, hanno rischiato di essere rinviate di nuovo e nonostante la crescita dei contagi in Giappone nell’ultimo mese, il villaggio olimpico è stato abbastanza risparmiato da quella che si temeva sarebbe stata un’ondata di casi tra gli atleti.

Tra sorprese e nuovi record, con ottimi piazzamenti anche fuori medaglia per gli atleti italiani, è arrivato il momento di salutare Tokyo. La cerimonia di chiusura si svolgerà oggi, 8 agosto, all’Olympic Stadium di Tokyo, alle 13.00 ora italiana, lo stesso orario della cerimonia di apertura. Un evento da non perdere, con il vincitore dei 100 metri piani Lamont Marcell Jacobs a fare da portabandiera per l’Italia. Un riconoscimento dovuto per gli eccezionali risultati che Jacobs ha regalato all’Italia a queste Olimpiadi.

Dove guardare la Cerimonia di chiusura



Alle 13.00 possiamo guardare la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici su diversi canali. In primo luogo su Rai 2, il canale scelto dalla Rai per la trasmissione delle Olimpiadi (sempre che non ci facciano la sorpresa dell’ultimo minuto di interrompere la cerimonia per trasmettere il Tg2, come è stato incredibilmente per gare e qualificazioni durante tutti i Giochi).

Chi è abbonato a piattaforme in streaming a pagamento, può seguire la cerimonia su Eurosport Player, Discovery+ (anche su Amazon Prime Video) e DAZN.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo sarà incentrata sul passaggio di consegne con la prossima città olimpica, Parigi, dove si svolgeranno le Olimpiadi del 2024. Sarà dunque un saluto a Tokyo e ai momenti più belli vissuti in queste olimpiadi con un omaggio alla Francia.