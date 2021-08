Traffico weekend 7-8 agosto da bollino nero, scatta l’esodo estivo. Tutte le informazioni utili.

Il weekend del 7-8 agosto molti italiani andranno in ferie e partiranno per le vacanze. Si annuncia, già da tempo, un weekend di traffico intenso, nel quale è sconsigliato mettersi in viaggio se ancora non si sono fatti programmi.

In particolare, per la giornata di sabato 7 agosto si prevede un traffico critico sulle autostrade, da bollino nero. Meglio evitare dunque di mettersi in viaggio, meglio aspettare uno o due giorni.

Ecco cosa bisogna sapere, ricordando che sabato e domenica l’Italia sarà divisa in due riguardo al tempo, con piogge e temporali al Nord e tempo soleggiato con caldo torrido al Centro e al Sud. Anche questo fattore dovrete tenere in considerazione, perché il meteo ha ruolo importante nell’influenzare il traffico.

Sta per iniziare il weekend dell’esodo estivo 2021, con decine di migliaia di italiani che si riverseranno su strade e autostrade diretti verso le principali destinazioni di vacanza. Gli spostamenti saranno all’interno dell’Italia, in particolare lungo la direttrice Nord-Sud, verso le località di mare e di montagna, ma anche in uscita e in entrata per il nostro Paese. Tra Italiani che vanno all’estero e stranieri che arrivano in Italia. Pertanto saranno molto trafficati i valichi di frontiera come quello del Brennero e di Ventimiglia.

Se proprio non potete evitare di partire questo weekend, controllate bene lo stato del traffico, le previsioni e anche il meteo. Numerosi sono i canali di informazione, dal web alla radio.

Come ogni estate, la Polizia Stradale pubblica il calendario con le previsioni del traffico per l’estate. Proprio per il prossimo weekend è previsto un traffico da bollino nero, che significa critico, anche se sarà nella sola mattina di sabato 7 agosto, quando si prevede il maggior numero di partenze. Per il pomeriggio di sabato e l’intera giornata di domenica 8 agosto, invece, il traffico previsto è da bollino rosso, che significa intenso con possibile criticità.

Nel calendario sono anche indicati i giorni e gli orari in cui è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Traffico da bollino rosso è previsto in tutti i successivi weekend di agosto a cominciare dal venerdì pomeriggio (13, 20 e 27 agosto). Con l’unica eccezione di domenica 15 agosto, Ferragosto, in cui il traffico sarà da bollino giallo, perché essendo un giorno festivo in pochi si metteranno in macchina per viaggiare. Sarà comunque traffico intenso, la definizione del bollino giallo. Ci sarà qualcuno che rientrerà dopo la ferie già nel pomeriggio del 15 agosto.

Per le giornate più critiche, Viabilità Italia ha elaborato uno schema dei tratti autostradali dove è previsto il maggior afflusso di traffico. In modo da essere preparati su quello che potrà accadere.

Prima di mettersi in viaggio, è bene controllare che l’automobile sia pienamente funzionante e non abbia problemi. È consigliabile mettersi in viaggio quando non si è stanchi e di evitare pasti troppo abbondanti, che possono dare sonnolenza. Così come è assolutamente sconsigliato guidare se si sono assunti farmaci che possono compromettere i livelli di attenzione.

Numerose sono le fonti di informazione sullo stato del traffico su strade e autostrade

Consigliamo il sito web di Autostrade per l’Italia con la mappa dell’Italia e le informazioni in tempo reale sul traffico. Il sito di Anas con tutte le informazioni sulla viabilità e anche l’applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata), che si può controllare sullo stesso sito.

La notizie sempre aggiornate sul traffico le trovate attraverso il C.C.I.S.S., tramite il numero di telefono 1518, il sito web www.cciss.it e il canale Twitter.

Infine, via radio potete seguire il canale Isoradio oppure i notiziari sul traffico di Onda Verde che vengono trasmessi dai canali di Radio-Rai.

