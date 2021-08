Tokyo come non l’avete mai vista grazie alle foto di Federica Pellegrini nel giorno del suo compleanno.

Federica Pellegrini alle Olimpiadi 2020 di Tokyo ha fatto il massimo possibile per la sua età e la sua forma fisica. È scesa in vasca con orgoglio e ha gareggiato con grande coraggio e soprattutto amore. Ma non solo. Ora che la sua avventura in Giappone e come nuotatrice a livello internazionale, è arrivata a giusta conclusione, Federica Pellegrini ha deciso di regalare ai fan che la seguono su Instagram alcuni scatti meravigliosi. Fotografie che ritraggono lei con indosso solo una camicia bianca e alle sue spalle lo skyline emozionante di Tokyo.

Federica Pellegrini su Instagram mostra Tokyo

Federica Pellegrini a Tokyo 2020 ha ottenuto diversi importanti riconoscimenti simbolici relativi alla sua carriera. La Divina infatti è stata la prima nuotatrice della storia ad essere riuscita a partecipare a 5 finali olimpiche consecutive nella stessa specialità. Una bravura in acqua e una bellezza di gesto atletico impagabile. Bellezza che ritroviamo anche fuori dalla vasca come nelle foto scattate a Tokyo.

Federica Pellegrini su Instagram infatti si lascia andare a qualche scatto più sensuale e un po’ meno “battagliero” scrivendo “Belli questi 33 🌇 #goldenhoursintokyo 🇯🇵” e alla sue spalle, ad aggiungere bellezza alla sua bellezza, lo skyline di Tokyo al tramonto. Una foto mai vista prima, una prospettiva di questa grande città giapponese che non ci saremmo aspettati e che ci fa venir voglia di partire subito!

Il compleanno della Divina con Matteo Giunta

Federica Pellegrini ha festeggiato proprio a Tokyo con i suoi compagni di squadra e il suo allenatore e fidanzato, il suo compleanno. 33 anni celebrati proprio nella città delle Olimpiadi dove ha ottenute gioie e dolori, ma sicuramente sarà una destinazione che le rimarrà nel cuore per sempre. Del resto proprio qui Fede ha ufficializzato il suo amore con l’allenatore Matteo Giunta. Fidanzato che proprio a Tokyo, in occasione del compleanno della Pellegrini, ha pubblicato la prima foto di loro due insieme a cui segue una dedica molto bella e speciale .

Un lungo post quello di Matteo giunta che si conclude con un augurio speciale: “Mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…❤️”