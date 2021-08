Avete mai pensato che la casa volante di Up, cartone della Disney, potesse esistere veramente? La risposta è sì!

Il cartone animato Up ha emozionato moltissime persone. La storia delicata e dolce che racconta un amore così grande e infinito ha alcuni disegni simbolo come la famigerata casa che vola grazie a migliaia di palloncini colorati. Qualcosa di magico che nella vita reale non esiste. O forse no? Anni fa il National Geographic ha fatto un piccolo, ma simpaticissimo esperimento in cui la casa gialla di Up ha veramente preso il volo.

La trama di Up e la storia della casa volante

Il cartone animato “Up” creato e nato dalla fantasia di Pete Docter e Bob Peterson per la Pixar Animation studio e la Walt Disney Picture è sicuramente una delle pellicole di animazione più emozionanti e belle degli ultimi anni. Non a caso è stato nominato agli Oscar come miglior film! La trama è semplice e racconta le avventure di Carl Fredricksen, un arzillo vecchietto senza paura, che per fuggire dal ricovero e dalla sua condizione decide di far volare la sua casa con dei palloncini. E ci riesce! Grazie anche all’aiuto del giovane e paffuto scout Russel e tanti altri personaggi che regalano un tocco di colore e di animazione in più a una storia già ricca di meraviglia così.

L’abitazione di Up prende il volo veramente grazie al National Geographic

Ma la casa di Up! Esiste veramente? E può volare? Il National Geographic sull’onda del successo del film ha deciso di fare un esperimento realizzando una casetta in tutto e per tutto simile a quella del cartone e poi provare a farla volare. L’abitazione di 25 metri quadrati è stata fissata ad alcune sonde atmosferiche riempite di elio e colorate per rassomigliare proprio a dei palloncini colorati. Le 300 sonde hanno fatto il loro dovere la casa ha spiccato il volo per circa un’ora a 3 chilometri di altezza nel cuore del Mojave Desert in California. Grande entusiasmo e soddisfazione da parte del team di scienziati, piloti di mongolfiera e ingegneri che hanno preso parte all’esperimento.



Certo, ora la casa di Up! non esiste più, ha preso vita solo in occasione dell’esperimento, ma resta una bellissima emozione anche solo vedere le immagini!