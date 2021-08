Viaggi in auto in Europa: i migliori road trip

Se amate i viaggi on the road, in Europa esistono tanti percorsi bellissimi da fare per i viaggi in auto, un’esperienza speciale che permette di conoscere posti imperdibili. Abbiamo scelto alcuni tra i migliori road trip da fare, che vi porteranno in luoghi unici e speciali.

L’Europa è un continente vasto e variegato, con tantissime cose da vedere e tante esperienze di viaggio da fare. I viaggi in auto, però, sono momenti incredibili da poter fare, se si ama il genere di vacanza.

Dalle strade tortuose tra le meravigliose montagne alle deviazioni in piccoli villaggi di pescatori, questi viaggi in auto europei promettono giorni indimenticabili. In questo articolo abbiamo pensato di indicarvi una selezione dei migliori road trip da fare, percorsi da scegliere di cui non ve ne pentirete.

I viaggi in auto in Europa, i percorsi da fare

Tra le esperienze migliori della vita c’è sicuramente il viaggio in auto itinerante, una tipologia di vacanza diversa dalle altre che, però, permette di scoprire posti sempre nuovi e di conoscere nuove culture.

In Europa i percorsi da poter fare sono davvero tanti e la libertà di esplorare, andare dove vuoi, quando vuoi non ha prezzo. La diversità di attrazioni e città che l’Europa offre fanno si che questo continente sia perfetto per un road trip, un’avventura imperdibile.

Abbiamo deciso di selezionare 5 dei percorsi secondo noi più belli, da organizzare con attenzione per vivere al meglio tutte le bellezze che incontrerete sulla vostra strada.

Le Alpi francesi e svizzere

Il viaggio on the road tra le Alpi francesi e Svizzere è perfetto per chi ama la natura, la vita di montagna e il relax totale.

Uno dei percorsi da fare in questa zona dell’Europa è partire da Montreux, andando poi per le località di Evolene, Saint-Luc, Veyonnaz (Svizzera), Chamonix, Annecy ed Epernay (Francia). La Francia e la Svizzera sono, tra le tante, due delle nazioni più belle per fare un viaggio in auto, soprattutto perché ci sono dei panorami mozzafiato che non vedrete da nessuna parte.

Aria fresca di montagna, laghi turchesi e una natura incontaminata, il tutto unito a tante graziose cittadine che vi faranno scoprire tutta la cultura montana di quei luoghi.

La Costiera Amalfitana in Italia

Uno dei percorsi più belli da fare in Europa in auto è la Costiera Amalfitana, un gioiello nostrano che attira turisti da tutto il mondo ogni anno.

Considerato uno dei migliori viaggi su strada in Europa, il Sud Italia è una bellissima zona da esplorare e la Costiera è perfetta per un tour on the road. La strada della Costiera Amalfitana, la SS163, è uno spettacolare tratto di 50 km, che abbraccia le scogliere e le calette del Mar Tirreno.

Si può partire dalla penisola Sorrentina, precisamente da Massa Lubrense, per percorrere tutto il tratto, da Positano, passando per Conca de’ Marini e Praiano, poi arrivando ad Amalfi, proseguendo poi per Maiori, Minori e Cetara, concludendo il viaggio a Vietri sul Mare, la patria della ceramica.

Con il suo perfetto equilibrio tra buon cibo e vino, paesaggi mozzafiato, acque calde, architettura straordinaria e storia affascinante, la Costiera è da non perdere.

Leggi anche -> Costiera Amalfitana cosa vedere in 4 giorni: itinerario e consigli

La Valle della Loira in Francia

In Francia uno dei percorsi più belli da affrontare in auto è quello della Valle della Loira, dove ci sono alcuni dei migliori vigneti della Francia e una serie di castelli storici, chiamati châteaux, che sono stupendi e racchiudono secoli di storia.

Iniziate il viaggio a Chinon, spostandoti poi a nord-est verso Chambord, esplorando le antiche città e i tanti villaggi della regione, come Bourgueil, dove si beve un vino eccezionale, e il fiume Amboise. Tra le strade della Loira, scoprirete la sua storia drammatica, dai signori della guerra medievali ai reali del Rinascimento.

I Castelli più belli da visitare sono sicuramente quelli di Chambord, Chenonceau, Villandry, Blois e Amboise.

Se vi abbiamo incuriosito ecco la nostra guida ai Castelli della Loira: Guida ai Castelli della Loira, meraviglia di Francia

La Wild Atlantic Way in Irlanda

Seguendo la costa occidentale dell’Irlanda, la Wild Atlantic Way è un percorso turistico di 2500 km ed è uno dei migliori viaggi su strada in Europa che potrete fare.

Potete iniziare sia a Malin Head nella contea di Donegal a nord, sia a Old Head of Kinsale nella contea di Cork a sud, la bellezza del percorso non cambierà. Infatti, avrete la possibilità di vedere alcuni dei paesaggi più aspri e belli che l’Irlanda ha da offrire.

Lungo il percorso, da nord a sud, i luoghi assolutamente da vedere sono Slieve League a Donegal, con spettacolari scogliere da mozzare il fiato. Nel tratto di Sligo, invece, vale la pena visitare la cascata di Glencar e vedere Benbulbin, con la sua inconfondibile cima piatta.

La Spagna Meridionale

Come ultima destinazione on the road in Europa abbiamo scelto la Spagna Meridionale, il giusto mix tra cultura, storia e natura.

Tra una città e l’altra i percorsi sono molto brevi e l’autostrada è molto ben tenuta, uno scenario perfetto per intraprendere un viaggio in auto e godere delle bellezze della zona. La regione meridionale della Spagna racchiude la zona dell’Andalusia, una regione autonoma culturalmente distinta dal resto del paese.

Governato dai Mori dall’VIII al XV secolo, vanta un’architettura incredibile e delle tradizioni gastronomiche da invidiare. In questa regione spagnola ci sono anche alcuni dei paesaggi naturali più belli della Spagna, tra cui la costa meridionale e le splendide montagne centrali della Sierra Nevada.

Tra le città che vi consigliamo di visitare ci sono Granada, sede dell’Alhambra, e Cordoba, con la sua Mezquita, assolutamente da non perdere e anche Siviglia.

Scopri la nostra guida dell’Andalusia, per organizzare al meglio il tuo viaggio in auto: Guida dell’Andalusia: alla scoperta delle bellezze del Sud della Spagna