Noi di Viagginews.com vi diamo 10 motivi per scegliere di andare in vacanza in Puglia: dalle spiagge alla cucina, dalla taranta ad Alberobello al mare

La Puglia è talmente bella che ogni estate milioni di persone la scelgono per le vacanze. E chiunque ci è stato almeno una volta ci ritornerebbe subito. Sembrerebbe dunque che i buoni motivi per andare in vacanza in Puglia li conoscano già tutti.

Ma se siete fra quelli che per qualche ragione non siete ancora mai andati in Puglia, se state scegliendo dove trascorrere le vacanze e siete indecisi, se cercate una vacanza che non sia solo mare, questa è la guida per voi. Noi di Viagginews.com vi diciamo perché dovreste preparare subito le valigie e andare in vacanza in Puglia.

Perché andare in vacanza in Puglia

La Puglia è stata eletta dal National Geographic ‘Regione più bella del mondo’ per due anni consecutivi. E questo dovrebbe bastare per chiudere ogni discussione, farvi rendere conto della meraviglia di questa terra e farvi partire subito. Ma vogliamo darvi comunque 10 motivi per andare in vacanza in Puglia, ragioni fatte non solo di mare e spiagge, ma anche di cammini, di buona cucina, di natura.

10 motivi per andare in vacanza in Puglia

Il mare bellissimo (anzi due)

Per mangiare benissimo

Per i paesaggi

Le tradizioni

Per le città

Per l’Arte e la Storia

Per divertirsi

Per i cammini

Perché costa poco

Per vedere posti unici

Mare e spiagge bellissime in Puglia

La prima ragione, scontata, per andare in vacanza in Puglia è il mare. Ma d’altronde con circa 800 km di costa, con due mari – lo Ionio e l’Adriatico – e l’acqua più pulita d’Italia è impossibile parlare di Puglia e non del suo mare.

In Puglia ci sono alcune delle spiagge più belle d’Italia e fra le più belle della Puglia:

Pescoluse, detta le Maldive del Salento,

Punta Suina soprannominati i Caraibi

Punta Prosciutto

Baia dei Turchi

Cala dell’Acquaviva

Torre dell’Orso

Porto Badisco

Baia delle Zagare

Baia di Vignanotica

Spiaggia di Zaiana

Per non parlare poi delle isole Tremiti con spiagge spettacolari e un mare cristallino. Avrete sabbia bianchissima e soffice con paesaggi degni delle Maldive a tratti più aspri con scogliere a picco. E se andate in Salento in base a come tira il vento potrete scegliere se andare a trascorrere la giornata al mare sull’Adriatico o sul Tirreno. Dove altro potreste avere un tale agio?

Leggi anche -> Le spiagge più belle e meno conosciute della Puglia <<

I paesaggi della Puglia: dagli uliveti alle foreste alle scogliere

Il modo migliore per conoscere questa regione è attraversandola tutta da Nord a Sud. Oltre 400 km in cui gli occhi saranno rapiti dalla bellezza di questa terra. Dai laghi costieri del Gargano alle bianche scogliere a picco sul mare, alla Foresta Umbra, alla sterminata campagna fatta di uliveti e i caratteristici muretti a secco.

E poi i tanti boschi dell’altopiano delle Murge, la Riserva Naturale del Bosco delle Pianelle a Martina Franca con le spettacolari cavità carsiche al Parco Naturale della Costa di Otranto con la fitta vegetazione e le grotte.

E poi la costa selvaggia sul mare fra spiagge di sabbia e falesie che cadono sull’acqua, promontori protesi verso est grotte sul mare e piscine naturali come quelli di Poesia.

La cucina pugliese: il buon cibo in tavola

La Puglia vanta alcune delle specialità più buone d’Italia, come ad esempio l’olio extra vergine d’oliva. Qui si coltiva infatti uno dei oli migliori del nostro Paese: andate a mangiare in una masserizia, prendete del pane e versatevi sopra dell’olio. Sarà una gioia per il palato e probabilmente non ne potrete più fare a meno.

Ma tutta la cucina pugliese è ottima. Ad iniziare dalla colazione tipica salentina fatta con i golosissimi pasticciotti (pasta frolla riempita con crema), al primo tipico barese con le orecchiete alle cime di rapa, passando per la burrata e i taralli. E poi il pane, le puccie salentina, il pane di Altamura, la focaccia, le friselle. E poi i panzerotti fritti.

Le tradizioni pugliesi: dalla pizzica all’ospitalità

Protesa verso est come una mano che vuole stringere e abbracciare l’Oriente. La Puglia ha da sempre un ruolo di ponte fra la cultura occidentale e quella orientale e nelle sue strade, nei suoi palazzi e nella sua cultura si ritrovano questi elementi. Allo stesso tempo ha saputo rispettare la cultura degli antichi popoli che l’abitavano, come i messapi che occupavano la zona oggi del Salento.

Tutto ciò ha prodotto quella che definiamo oggi la cultura Pugliese, fatta di antiche tradizioni e di uno spirito accogliente. Andare in vacanza in Puglia vuol dire dunque anche essere coccolati da una popolazione che da sempre guarda con benevolenza a chi viene da fuori.

Vuol dire poi assistere a elementi folkloristici come la pizzica, il ballo tipico del Salento, una danza antichissima che si ballava durante i baccanali rivolti al Dio Dioniso. Poi ci sono le tantissime sagre nei Paesi, le feste per la semina e per la vendemmia. E l’artigianato come le ceramiche di Grottaglie. Il folklore pugliese è molto radicato e vi sembrerà di incontrare una nuova cultura.

L’Arte e la storia nella Puglia: tour culturale

Andare in vacanza in Puglia non vuol dire solo giornate in spiaggia e feste di sera, vuol dire anche avere la possibilità di vedere alcune delle più importanti meraviglie del mondo, dei patrimoni dell’UNESCO e degli orgogli italiano.

Potrete andare a vedere Castel del Monte, in provincia di Andria, il Castello di Federico II di Svevia, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Simbolo del nostro Paese e impresso sulla moneta di 2 centesimi. Una fortezza risalente al 1200 perfettamente intatta che domina la campagna circostante.

Poi i Trulli questa particolare costruzione conica che potrete vedere solo qui e sono patrimonio dell’Umanità UNESCO Girare per le strade di Alberobello vicino Bari fra i bianchi trulli è un’esperienza affascinante.

Le città pugliesi ospitano poi musei, chiese, palazzi storici e siti archeologici come il Teatro Romano di Lecce. E proprio Lecce è la capitale del barocco pugliese. Un particolare stile architettonico che si distingue per le decorazioni sgargianti.

Divertimenti in Puglia: la patria dei giovani in estate

Se cercate una vacanza fatta di divertimenti la Puglia è il posto giusto. Basti pensare alla notte della Taranta che si tiene ogni fine agosto a Melendugno, un evento spesso trasmesso anche in tv, dove per tutta la notte si balla la taranta, si canta, si suona e si beve!

E poi ci sono le località come Gallipoli, rinominata la Rimini del Sud. Discoteche, locali, feste sulla spiaggia per un divertimento all night long. E se vi sembra troppo basta andare a Vieste o Otranto per avere una situazione meno scatenata, ma altrettanto piacevole e adatta a tutti.

In Puglia si risparmia, un buon motivo per andare

La Puglia è una regione adatta a tutte le tasche. Ha campeggi a buon mercato e stanze in affitto per chi vuole risparmiare e masserizie extra lusso come Borgo Egnazia per chi ha molti, molti, moltissimi soldi da spendere. In queste masserizie lussuosissime immerse nella campagna pugliese e dotate di ogni comfort vanno in vacanza i vip di Hollywood, cantanti come Madonna e calciatori come David Beckham.

Allo stesso tempo la Puglia ha località come Santa Margherita di Savoia che offre tutto: spiaggia bellissima, mare incantevole, terme, una salina, tutti i tipi di servizi e discreti divertimenti. Eppure è la località più low cost della Puglia.

In Puglia per camminare

I paesaggi bellissimi della Puglia si assaporano al meglio camminando. Se amate il trekking, camminare e il mare andare in Puglia è quello che fa per voi. In Puglia ci sono infatti diversi cammini che vi porteranno ad esplorare questa terra a passo lento.

Uno la Rotta dei Due Mari che collega Polignano a Mare con Taranto passando dunque della costa adriatica a quella ionica passando da Alberobello e il bel borgo di Locorotondo; l’altro è il cammino del Salento che si snoda da Lecce e arriva fino a Santa Maria di Leuca costeggiando le più belle spiagge del Salento. Ce ne sono poi anche altri come il Cammino Materano che parte da Bari e arriva a Matera o i cammini ispirati a Federico di Svevia come quello che si snoda da Gioia Colle a Trani.

In Puglia per le città e i borghi colorati

Ogni regione d’Italia ha città bellissime e borghi incantevoli e ovviamente la Puglia non fa eccezione. Ma in Puglia troverete dei borghi assolutamente unici come Ostuni, la città totalmente bianca, o come Casamassima vicino Bari il borgo completamente azzurro. Poi Alberobello con i suoi trulli, i bei borghi di Peschici, Vieste, Polignano a mare, Otranto con il suo castello.

E poi le città: Taranto, detta la città dei due mari, per via dei due specchi d’acqua racchiusi nella sua baia, Lecce con il suo incantevole centro storico, Bari con il suo bellissimo lungomare, uno dei più belli d’Italia.

Per vedere posti unici

In Puglia troverete dei posti che non potrete vedere da nessuna parte. E’ la regione delle sensazioni uniche, dei luoghi irripetibili dovuti alla sua posizione geografica e alla sua particolare storia.

Potrete vivere l’emozione di vedere due mari che si incontrano. A Santa Maria di Leuca vedrete infatti il Mar Adriatico incontrare lo Ionio. Invece a a Punta Palascio ad Otranto si trova il faro più a oriente d’Italia. Un punto da cui si gode il panorama di uno sconfinato mare. E poi c’è l’itinerario dei giganti, dove i giganti sono gli ulivi millenari. Vicino Ostuni si trovano ulivi di oltre 3000 anni, antecedenti alla nascita di Gesù!

In Puglia potrete poi visitare le grotte carsiche più grandi del mondo. Sono le grotte di Castellana in provincia di Bari: una rete di oltre 3 chilometri di gallerie a 70 metri di profondità. Un mondo sotterraneo da vedere.

Di motivi per andare in vacanza in Puglia noi di Viagginews.com – e di nessun altro sito, anzi se state leggendo questo articolo altrove vuol dire che è stato copiato – ve ne abbiamo dati. E siamo sicuri che se andrete in vacanza in Puglia troverete il vostro motivo per andarci e poi per tornarci più e più volte.