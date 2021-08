By

Giulia Salemi ha trascorso le vacanze a Ibiza con il suo fidanzato Pierpaolo Petrelli, ma i due hanno vissuto una piccola disavventura all’aeroporto per colpa della valigia. Ma la soubrette non ci sta e si lamenta su Instagram.

Vacanza all’insegna dell’amore per una delle coppie più chiacchierate di quest’estate, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli che, tornando da Ibiza, hanno avuto qualche problemino all’aeroporto.

Dopo qualche giorno di vacanza, i due sono ripartiti ma all’aeroporto dell’isola spagnola hanno avuto un piccolo inconveniente con la valigia, ma la cosa non gli è andata molto a genio. Vediamo cosa è successo ai due ex gieffini.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, l’inconveniente all’aeroporto di Ibiza

Dopo aver trascorso dei giorni meravigliosi a Ibiza, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno vissuto un po’ di scompiglio in aeroporto, quando la loro valigia è risultata più pesante rispetto all’andata…ma i due non l’hanno presa molto bene.

L’ex velino e gieffino, infatti, ha documentato la cose nelle sue stories Instagram, incredulo del fatto che la sua valigia fosse più pesante rispetto all’andata, di ben 4 kg. Come tutti i comuni mortali, due hanno dovuto pagare un sovraprezzo per imbarcare i bagagli, ma non erano molto d’accordo:

Ma la valigia al ritorno pesa di più? All’andata pesava 21 chilogrammi e adesso 25… Com’è possibile?

Dopo l’affermazione del fidanzato, Giulia Salemi si intromette per fare il suo commento, che ha fatto sorridere molti follower dei due e anche lo stesso Petrelli:

Certo, i vestiti utilizzati e piegati male fanno più volume e pesano di più. Se metti una pila di magliette ben piegate pesa meno

Una teoria che non fa proprio una piega, ma una piccola disavventura che ha fatto sorridere mole persone, che seguono la coppia ormai da quando ha intrapreso la relazione.

Gli ex gieffini a Ibiza, una vacanza passionale

Giulia Salemi ha mantenuto la sua promessa, quella di portare il suo neo fidanzato a Ibiza per la prima volta. I due, infatti, hanno trascorso dei giorni meravigliosi sull’isola delle Baleari che, come sempre, regala momenti magici a tutti i vacanzieri che la popolano in estate.

Tramite i loro social, Giulia e Pierpaolo hanno dimostrato di essere più innamorati che mai, godendosi il loro amore a pieno sulle spiagge della bellissima isola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

La loro storia è iniziata nella casa del Grande Fratello Vip, durante l’ultima edizione, e da allora non si sono più lasciati. Dopo essersi prima avvicinato a Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli ha poi iniziato a corteggiare timidamente Giulia, facendola poi infine capitolare e innamorare di lui.

Ora, da quanto vediamo sui social network, sono più innamorati che mai e tutti i loro fan sperano che la relazione rimanga duratura nel tempo. Sarà davvero così?