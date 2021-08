Le vacanze italiane di Elton John sono un sogno ad occhi aperti

Portofino è la località prescelta da Elton John e famiglia per le sue vacanze estive in yacht. Dove è andato e cosa vedere in città.

La Liguria è una destinazione di mare meravigliosa e perfetta per le vacanze estive. Certo, alcune località più di altre sono molto di moda e soprattutto votate ad un turismo di lusso, come Portofino. Questo piccolo comune della Liguria, in Provincia di Genova, conta solo 382 abitanti, ma in estate la sua popolazione aumenta per via dei tanti turisti che qui arrivano per riposarsi, rilassarsi e godersi le meraviglie liguri. Fra loro, dopo Jennifer Lopez, arriva anche Elton John insieme al marito e i due figli.

Le vacanze in yacht di Elton John a Portofino

Non stupisce che Elton John abbia scelto Portofino per le sue vacanze. Si tratta di una destinazione raccolta, facilmente raggiungibile con lo yacht e che regala uno spaccato interessante della Liguria. Il mare e le montagne sembrano fondersi in un abbraccio romantico e, ad ogni angolo, si possono ammirare scorci e paesaggi meravigliosi. Il cantante di Rocketman insieme al marito David Furnish e ai due figli Zachary, 10 anni, ed Elijah, otto si stanno quindi godendo la meraviglia di Portofino in pace, anche se sono stati paparazzati in giro per la città.

Prossima tappa?

La famiglia sta trascorrendo quindi una bella vacanza in yacht e quasi sicuramente Elton John, 74 anni, e il marito avranno in programma altre tappe in giro per l’Italia! Ovviamente non sappiamo dove, ma sarà difficile che una star come lui passi inosservato. Men che meno a bordo di uno yacht da sogno come quello del famoso cantante.



Cosa vedere e cosa fare a Portofino

Ma quali sono i punti di forza di una vacanza a Portofino e le attrazioni assolutamente da non perdersi? Prima di tutto dovete ricordarvi che questa cittadina si trova immersa nell’omonimo parco naturale. Flora e fauna sono meravigliose e anche in mare, basta avere una maschera e fare qualche tuffo per scoprire un paradiso delle snorkeling. A livello poi storico e culturale vi consigliamo di ammirare il Castello Brown da cui si gode di una vista speciale su Portofino, e la Chiesa di San Martino, datata 986. Ovviamente poi, nei dintorni di Portofino, le spiagge e le calette da sogno si sprecano. Potrete infatti scegliere i lidi che più vi piacciono e godervi tutta la bellezza del mare di Portofino, proprio come Elton John!