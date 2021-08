I voli Ryanair per la Grecia: le offerte low cost per viaggiare da agosto a ottobre.

Si moltiplicano le offerte per viaggiare questa estate, tra nuovi collegamenti e promozioni a prezzi scontati. Nonostante qualche problema per la ripresa della pandemia, le persone continuano a viaggiare e la stagione turistica per eccellenza è iniziata con il piede giusto.

Le offerte più numerose sono arrivate dal trasporto aereo con la compagnie low cost che si sono date battaglia per accaparrarsi i turisti tornati a viaggiare dopo un anno di restrizioni. Vi abbiamo segnalato le aperture delle nuove rotte estive delle compagnie aree e le numerose offerte a prezzi scontati. Qui vi segnaliamo le ultime offerte di Ryanair per volare low cost in Grecia, dall’estate all’autunno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli Ryanair per la Grecia: offerte low cost da agosto a ottobre

Arrivano nuove offerte di voli low cost per le vacanze estive. Ryanair ha appena lanciato una promozione per tutto il mese di agosto per volare a prezzi scontati in Grecia. L’offerta è valida fino al 31 agosto, per volare questo mese e fino al 31 ottobre. C’è dunque tempo per prenotare, ma è bene affrettarsi se si vogliono prendere le occasioni migliori.

Le tariffe partono da 19,99 euro a tratta, ma come sempre sono disponibili anche voli a prezzi inferiori, da 8,99 euro.

I voli scontati di Ryanair partono dai principali aeroporti italiani, diretti verso le principali mete di vacanza in Grecia, soprattutto verso le isole.

Tra le offerte di voli low cost per la Grecia disponibili sul sito di Ryanair segnaliamo i voli da 8,99 euro: da Napoli a Santorini, da Venezia Treviso a Corfù, da Napoli a Mykonos. Poi, i voli da 9,99 euro: da Bari a Santorini e da Milano Malpensa a Santorini. Le principali isole greche. Altre occasioni potranno uscire nei prossimi giorni. Segnaliamo che le offerte sono soggette a disponibilità e a condizioni.

Attenzione al periodo in cui sono programmati i voli, perché se è vero che la stagione estiva del trasporto aereo finisce a fine ottobre, in questo periodo sulle isole greche rischiate di trovare pioggia e freddo. Se è vero che la stagione estiva in Grecia è più lunga e forse andare al mare a settembre, anche inoltrato, è preferibile perché il cado è meno intenso e le località balneari meno affollate, a ottobre è molto più rischioso. Potrete essere fortunati e trovare quelle lunghi estati con tempo tiepido e mare dove si può ancora fare il bagno a che a ottobre, ma dovete essere comunque fortunati. Mentre è molto difficile trovare un clima estivo a fine ottobre.

Cambio di Volo

Ricordiamo anche che Ryanair applica l’opzione “Cambio Volo Zero” o zero spese di modifica, per cambiare gratuitamente la vostra prenotazione in caso di necessità di rimandare i vostri programmi di viaggio. L’opzione è valida per le prenotazioni effettuate entro il 30 settembre 2021 e per viaggi fino al 31 dicembre 2021. Dunque la promozione dei voli low cost per la Grecia è pienamente inclusa. Il volo, comunque, va cambiato entro i 7 giorni dalla partenza. Se questa condizione è rispettata non si dovranno cambiare supplementi, se non la differenza di tariffa tra vecchio e nuovo volo, se quest’ultimo dovesse costare di più.

