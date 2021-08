Il lago più bello d’Italia è il lago di Braies. Dove si trova, cosa ha di speciale, come arrivare e dove dormire

Un posto incantato e fuori dal tempo, un’autentica meraviglia di madre Natura che vi lascerà a bocca aperta. E’ il lago di Braies, uno splendore tutto italiano, che si trova nelle Dolomiti in Trentino Alto Adige e che si è conquistato il titolo di lago più bello d’Italia.

L’Italia vanta moltissimi laghi di origine alpina e vulcanica, alcuni grandi e magnificenti con grandi isole e altri piccoli di montagna. Il Lago di Braies è uno di questi, piccolo rispetto ad altri più famosi, ma spettacolare. Uno di quei luoghi da vedere almeno una volta nella vita. Ecco cosa ha di speciale questo lago, dove si trova, come arrivarci e dove dormire per organizzare una vacanza nel cuore delle Dolomiti.

Il lago di Braies il più bello d’Italia

Un luogo speciale di disarmante bellezza. Il lago di Braies, contende al lago di Molveno, sempre in Trentino, il titolo di lago più bello d’Italia. A rendere entrambi speciali è il paesaggio circostante fatto di imponenti montagne e di una natura lussureggiante. Ma il Braies conquista per la sua atmosfera incantata. D’altronde il Trentino Alto Adige ha numerosi luoghi da vedere di una bellezza davvero fiabesca.

Questo lago naturale è il più grande delle Dolomiti: ha una lunghezza di 1,2 km, una larghezza massima di 400 metri e una profondità massima di 36 metri. È stato anche nominato bacino idrico del 2017 per la qualità dell’acqua.

Un lago da vedere in tutte le stagioni

Il lago di Braies è spettacolare in ogni stagione: di colore smeraldo in estate e coperto da una coltre di ghiaccio e neve in inverno. In autunno invece le sue acque riflettono tutte le sfumature dal rosso al giallo al verde della natura circostante, rendendo il lago molto romantico. Lo scenario estivo che accoglie i visitatori è pittoresco: acque dalle sfumature verdi-turchesi e barchette di legno in attesa di essere guidate sulla superficie del lago.

Tutt’intorno al lago foreste di abeti e cime maestose come la Croda del Becco e i Dodici Apostoli lo rendono un paesaggio fiabesco.

Il periodo migliore per visitare il lago è la primavera inoltrata. I colori sono sgargianti, lo specchio d’acqua assume i riflessi verdeggianti, il clima è piacevole, ma non ci sono ancora tanti turisti che rendono impegnativo perfino parcheggiare. Il lago è balneabile e in estate potrebbe esserci la tentazione di fare il bagno: potete farlo, ma l’acqua è freddissima!

Oggi questo piccolo smeraldo tra le montagne, a 1.496 metri di altitudine, è diventato la meta di numerosi turisti in cerca dello scatto perfetto da postare sui social. Questo lago è diventato famoso anche grazie alla serie televisiva “Un passo dal cielo” ambientata appunto nella perla delle Dolomiti.

Dove si trova il lago di Braies

Ma dove si trova il lago più bello d’Italia? Il lago di Braies si trova in Alto Adige, in una delle valli laterali della Val Pusteria: l’omonima valle di Braies (il paesaggio naturale più conservato delle Dolomiti). È situato a circa 28 km da Brunico e a 97 km da Bolzano ed è circondato dal Parco naturale Fanes-Senes-Braies.

Qui è possibile noleggiare una piccola barchetta a remi per una mini escursione sul lago, altrimenti si può percorrere il sentiero di circa 3,5km tutt’intorno al lago.

Per gli amanti del trekking ci sono invece numerosi sentieri per esplorare la natura più incontaminata. Prato Piazza è una terrazza panoramica a circa 2 mila metri di altitudine che offre una vista mozzafiato del paesaggio circostante. E ancora, se si vogliono esplorare i dintorni, il lago di Dobbiaco è un’altra meta meno frequentata e che quindi offre relax e un ambiente tranquillo.

A circa un’oretta di auto dal lago di Braies si raggiungono invece le meravigliose Tre Cime di Lavaredo, Patrimonio dell’Umanità. Altri paesini tipici del Südtirol che meritano una visita e sono raggiungibili via trekking sono San Candido, Dobbiaco e Brunico.

Dove dormire vicino a Braies

Dove dormire sul lago di Braies, il più bello d’Italia da vedere almeno una volta nella vita? Proprio sulle rive del lago è situato lo storico Hotel Lago di Braies che offre una posizione esclusiva.

Nelle immediate vicinanze gli hotel Trenker, Gstattlhof, Steinwandterhof rappresentano una posizione strategica per raggiungere la Perla delle Dolomiti in pochi minuti.

Per chi invece vuole visitare anche altri paesini nei dintorni le sistemazioni a Brunico, San Candido, Dobbiaco e Villabassa sono una soluzione altrettanto valida e comoda.

Come arrivare al lago di Braies

Attenzione, a causa dell’overtourism che rischia di mettere in pericolo l’ecosistema e a causa del COVID-19 l’accesso al lago di Braies è limitato. Esatto, l’entrata è a numero chiuso e si accede tramite prenotazione. Dal 10 luglio al 10 settembre 2021 è possibile raggiungere la Valle di Braies dalle ore 9.30 alle 16.00 solo con i mezzi pubblici, a piedi, in bici o presentando la prenotazione di parcheggio o di un permesso di transito.

In navetta

Con le linee 439 (da Monguelfo) e 442 (da Dobbiaco) fino al lago di Braies solo con la prenotazione e il pagamento online.

A piedi

Attraverso il sentiero Viktor Wolf Edler von Glanvell che porta dal parcheggio Segheria a Ferrara nella Valle di Braies fino al lago di Braies (4,8 km – circa 1,5 h). Dalla stazione ferroviaria di Monguelfo si prende il sentiero 2 A e si prosegue poi sul sentiero 1 (12,5 km – circa 3 h). Dalla stazione ferroviaria di Villabassa si arriva al sentiero 1 che conduce al lago (11 km – circa 3 h).

In bici

Grazie alla ciclabile della Val Pusteria si può raggiungere il lago di Braies proseguendo l’ultimo tratto sulla strada provinciale 47. Da Ferrara al lago ci vogliono circa 45 minuti.

In auto

Arrivare in auto al lago di Braies è piuttosto semplice: si percorre la SS49 in direzione Brunico, fino allo svincolo per Braies. Si può lasciare la macchina in uno dei parcheggi presenti vicino al lago, ma soltanto prenotando e pagando il parcheggio online. Il parcheggio segheria si trova a 5,5 km dal Lago di Braies. Il p1 kiosk parking dista 800 metri. Il parcheggio p2 – eggerhof dista 200 metri.

In Trentino ci sono davvero tanti luoghi imperdibili da visitare. Adesso che avete tutte le informazioni necessarie per la prossima gita, siete pronti per organizzare un weekend sul meraviglioso Lago di Braies.