Questa è la spiaggia più bella e pericolosa del mondo. Voi ci andreste?

Avete mai visto una spiaggia bellissima e al contempo talmente pericolosa da far venire voglia di scappare il più lontano possibile da qui? Siamo a Fraser Island.

Questa di cui andiamo a parlarvi è una delle spiagge più belle in assoluto, ma anche una delle mete più pericolose al mondo in cui immergersi. Siamo in Australia, precisamente nella spiaggia di Fraser Island, isola collocata nella parte orientale del Queensland australiano. Perché è così pericolosa? Basta fare una rapida ricerca su Google per capirlo vito che sembra essere praticamente certo che, immergendosi qui, la cosa migliore che può succedervi è venire pizzicati da una medusa. La peggiore invece… preferiamo non dirlo proprio!

Le spiagge pericolose dell’Australia

Alcune acque di mare, nonostante siano siano caratterizzate da sabbia bianchissima, palme, mare cristallino, resort di lusso sono letteralmente infestate da animali molto pericolosi come squali, meduse e pesci pronti ad attaccare l’uomo. Ogni anno infatti non mancano le notizie di tantissimi turisti che hanno visto rovinate le proprie vacanze a causa dei pericoli nascosti nelle profondità marine.

Perché Fraser Island è così bella e così pericolosa?

Entriamo allora nel vivo della spiaggia considerata la più bella, ma anche la più pericolosa del pianeta: Fraser Island. Questa è anche la più grande isola di sabbia al mondo collocata al largo della costa orientale del Queensland, in Australia. Un cosa è certa, non dovete farvi ingannare dall’acqua meravigliosa. Né tantomeno fare i furbi dicendo “se arriva qualcosa lo vedo e scappo”. Qui si potrebbe facilmente incorrere in attacchi di squali e meduse.



Oggi è Patrimonio dell’Unesco

Ma non c’è tregua nemmeno in spiaggia perché a Fraser Island potrete ritrovarvi circondati da ragni velenosi, dingo e coccodrilli di acqua di mare. Più che una vacanza rischia di diventare un circo degli orrori, non vi pare? Va detto però che oggi Fraser Island, resta pericolosa per i turisti più scellerati, ma è diventata patrimonio dell’Unesco proprio perché la fauna ha ripreso possesso del luogo e oggi si possono ammirare alcuni animali pazzeschi che nessuno si sarebbe aspettato.

