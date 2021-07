Treni low cost: tornano i codici sconto di Italo. Tutte le informazioni per viaggiare a prezzi contenuti con l’alta velocità.

Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia e alle restrizioni di viaggio, che hanno messo in difficoltà anche le società ferroviarie, con lo stop agli spostamenti sulla lunga distanza. Con la ripresa dei viaggi questa estate, sono tornati ad aumentare collegamenti e tratte, così come le offerte.

Da Italo Treno tornano i codici sconto o promo, le offerte lanciate nei weekend per acquistare biglietti a prezzi scontati per viaggiare con l’alta velocità in Italia in alcuni periodi dell’anno. Le promozioni sono proposte per periodi oppure occasioni particolari, dalle vacanze e stive a quelle invernali o per festività speciali.

Italo ha appena lanciato il nuovo codice sconto per viaggiare in Italia su treni ad alta velocità in estate e in autunno. Ecco di cosa si tratta.

Il nuovo codice sconto proposto da Italo per viaggiare in Italia con i suoi treni ad alta velocità si chiama “vento” e viene offerto per viaggi ad agosto e fino a ottobre. Un’occasione, dunque, da prendere subito al volo per chi deve ancora prenotare le vacanze agostane e di fine estate e preferisce spostarsi in treno.

Il codice promo “vento” è attivo sul sito web di Italo Treno fino alle ore 15.00 di lunedì 2 agosto. Entro questa data e questo orario è possibile acquistare biglietti scontati fino al 30% per viaggiare sui treni alta velocità Italo dal 10 agosto al 27 ottobre.

La promozione, dunque, permette di viaggiare low cost per quasi tre mesi: buona parte di agosto, tutto settembre e quasi tutto ottobre. Per andare al mare, in montagna, al lago ma anche per visitare le città d’arte quando far meno caldo.

Italo mette a disposizione fino a 900.000 posti a prezzo scontato su suoi treni. Questo tipo di offerte, tuttavia, vanno a ruba, dunque è bene affrettarsi se si vogliono cogliere le occasioni migliori.

Dovete solo andare sul sito web ufficiale di Italo, cliccare su “acquista” e si aprirà la schermata con il form da compilare con i dati sulla stazione di partenza e quella di arrivo, la data e l’orario del viaggio, il numero di passeggeri e il box del codice promo in cui inserire la parola “vento”. Si aprirà un elenco con tutte le opzioni di viaggio e le tariffe offerte.

Il codice sconto di Italo si applica solo a biglietti in tariffa low cost. L’offerta è soggetta a disponibilità, non è cumulabile con altre offerte, non è modificabile e nemmeno rimborsabile. Attenzione dunque ad essere più che sicuri del vostro viaggio prima di acquistare i biglietti scontati.

Ulteriori informazioni sul codice sconto e altre offerte le trovate qui: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

