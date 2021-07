In treno Frecciarossa al mare da Milano alla Calabria. I collegamenti per l’estate. Tutte le informazioni utili.

Se state programmando le vacanze al mare e sognate posti bellissimi in Italia ma non avete voglia di viaggiare in aereo e nemmeno in auto, allora il treno fa al caso vostro. Per questa estate sono stati attivati numerosi collegamenti ferroviari verso le principali località balneari italiane. Sono state aumentate le corse e le tratte, con un’offerta molto ampia e anche possibilità di risparmiare.

Vi abbiamo già segnalato i numerosi collegamenti di Trenitalia attivati con l’orario estivo, dai Frecciarossa per la Riviera Adriatica alle nuove fermate degli Intercity nelle principali località balneari di Adriatico e Tirreno. Così come il collegamento per l’isola d’Elba che permette di acquistare un biglietto unico per treno e traghetto.

Qui vi segnaliamo i collegamenti con i Frecciarossa da Milano alla Calabria per raggiungere agevolmente le località balneari della regione, con le spiagge tra le più belle d’Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

In treno Frecciarossa al mare da Milano alla Calabria

Tanti sono i collegamenti in treno verso le località di vacanza sul mare per permettere a tutti di raggiungere facilmente la spiaggia preferita dove ha scelto di trascorrere le ferie estive, anche partendo dalle grandi città del Nord Italia. Niente stress da aereo e arrivo in aeroporto, niente guida in coda su strade trafficate e sotto il solleone. Con il treno dovete solo mettervi comodi e aspettare di arrivare da destinazione.

A bordo dei treni ad alta velocità, poi, è ancora meglio. Si viaggia da centro storico a centro storico, senza stress di trasferimenti né parcheggio e per quelle località non servite dalla ferrovia c’è il collegamento integrativo in autobus gran turismo.

Tra le località di vacanza collegate al Nord Italia con i treni Frecciarossa di Trenitalia ci sono quelle della Calabria.

Con il nuovo orario estivo a partire dal 13 giugno, Trenitalia mette a disposizione 2 nuovi Frecciarossa FAST che viaggiano da Milano a Reggio Calabria in meno di 9 ore. Le tratte:

da Milano a Lamezia in 7h 17’;

in 7h 17’; da Milano a Reggio Calabria in 8h 40’.

Le fermate previste sono: Bologna Centrale, Roma Termini, Napoli Afragola, Salerno, Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni.

Inoltre, sono previsti anche dei collegamenti in connessione con le navi veloci Blujet per raggiungere la Sicilia.

In totale, Trenitalia mette a disposizione 16 Frecce al giorno tra Roma e la Calabria, 2 tra Venezia e la Calabria, 8 tra Milano e la Calabria e 2 tra Bolzano e la Calabria. Occasioni di viaggio da non lasciarsi sfuggire.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/informazioni/estate-2021/orario-estivo-2021.html#1

Frecciarossa notturni

Non solo, per la prima volta il treno Frecciarossa viaggia anche di notte, sempre verso la Calabria. Sempre con il nuovo orario estivo sono stati attivati 2 nuovi collegamenti tra Milano e Reggio Calabria, viaggiando di notte e arrivando al mattino.

Si può partire da Milano alle 21.20 e arrivare a Reggio Calabria alle 8.03 del mattino seguente.

Inoltre, sempre per raggiungere la Sicilia, sono disponibili in connessione i collegamenti con la nave veloce Blujet che arriva a Messina alle 8:30.

La partenza da Reggio Calabria con il Frecciarossa è alle 21.37 per arrivare a Milano alle 8.22 della mattina dopo.

Invece, chi parte dalla Sicilia ha a disposizione la nave Blujet delle 21.25 in connessione con il treno Frecciarossa.

