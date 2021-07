Traffico sulle autostrade: il bollettino tra rientri e partenze per le vacanze. Esodo estivo al via, cosa aspettarsi.

In arrivo un weekend di traffico intenso su strade e autostrade italiane per l’avvio dell’esodo estivo. Nei giorni di sabato 31 luglio e domenica 1° agosto sono previsti forti afflussi di traffico in autostrada tra i rientri di chi ha fatto le vacanze a luglio e le partenze di chi le farà in agosto.

Traffico intenso su alcune tratte si è verificato già dalle prime ore di oggi, venerdì 30 luglio, a causa delle nuove partenze ma anche di lunghe code che si sono formate a causa dei lavori di manutenzione che hanno rallentato fortemente se non paralizzato lo scorrimento dei veicoli. Ecco cosa bisogna sapere.

Traffico sulle autostrade: rientri e partenze per le vacanze

Inizia un weekend intenso sulle autostrade per il traffico di rientro e partenza per le vacanze. Con la fine di luglio e l’inizio di agosto comincia quello che da anni viene chiamato “esodo” estivo, con migliaia di veicoli che si riversano sulle principali arterie per raggiungere le mete di vacanza.

Gli snodi principali, come lo svincolo di Bologna che collega le tratte di Nord e Sud Italia, sono particolarmente trafficati. Anche se questo weekend non è ancora da bollino nero, comunque il traffico sarà intenso.

Il calendario del traffico per l’estate 2021 redatto dalla Polizia Stradale, segnala traffico intenso con possibile criticità nei giorni di sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, sia alla mattina che al pomeriggio. Come abbiamo detto saranno giornate di rientri e partenze. Dunque è molto probabile che saranno intasate di veicoli sia le corsie in direzione Nord che quelle in direzione Sud.

Nel frattempo, la società Autostrade per l’Italia segnala le tratte della sua rete al momento interessate da forti criticità.

A1 Milano-Napoli: lavori nel tratto compreso tra Firenze sud e Firenze Scandicci –

Sulla A1 Milano-Napoli, tra le stazioni di Firenze sud e Firenze Scandicci, verso Bologna, sono ripresi i lavori nelle gallerie Pozzolatico, Brancolano, Lastrone e Melarancio, situate tra il km 297+900 e il km 292+200. La percorribilità del tratto in direzione Bologna è garantita dalle due corsie presenti nel tratto di A1 complanare.

Durante il periodo dei cantieri, e fino al 31 agosto, la stazione di Firenze Impruneta sarà chiusa in entrata in direzione nord/Bologna ed in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa gli utenti che in ingresso a Firenze Impruneta sono diretti verso Calenzano/Bologna, potranno prendere la A1 in direzione Roma e dopo essere usciti alla stazione di Firenze Sud potranno rientrare in direzione nord/Bologna. I veicoli leggeri provenienti da Roma con destinazione Impruneta potranno uscire a Villa Costanza, per poi rientrare in direzione Sud e raggiungere la stazione di Firenze Impruneta. I mezzi pesanti invece provenienti da Roma potranno uscire alla stazione di Firenze Scandicci da cui rientrare in direzione di Roma, per raggiungere Firenze Impruneta.

Nelle ultime ore, circa 10 chilometri di coda si sono verificati sulla statale 69 della Val d’Arno, a poche ore dalla riapertura del tratto autostradale Firenze sud-Incisa, che era chiusa per i lavori per la realizzazione della terza corsia. La presenza dei mezzi pesanti ha aggravato la situazione.

Per informazioni aggiornate sul traffico in tempo reale e sulle previsioni per l’estate, consultate i siti web di Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale.

