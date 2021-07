Siete pronti per organizzare un viaggio in una delle spiagge più travolgenti ed emozionanti in assoluto? La meta perfetta è Shell Beach, la spiaggia di conchiglie.

È vero, in questo particolare momento storico ancora non possiamo andare all’estero con la libertà e la spensieratezza che ha sempre contraddistinto le nostre vacanze estive o invernali. Ma nulla ci vieta di sognare e soprattutto di organizzare la vacanza perfetta per il prossimo anno quando, si spera, l’emergenza Coronavirus sarà solo un ricordo.

Dove andare allora in vacanza? Occorre un posto pazzesco, talmente bello da lasciarci a bocca aperta e farci dimenticare il più possibile della sofferenza accumulata in questi anni. E allora puntiamo all’Australia e ad una meta di mare pazzesca: la Shell Beach, ossia una spiaggia di conchiglie. Attenzione, non stiamo parlando di una spiaggia in cui potete trovare qualche bella conchiglia. No, questo lido è proprio composto solo da piccolissime conchiglie bianche. Una distesa praticamente infinita!

Come è nata questa spiaggia di conchiglie?

Negli anni tutte le conchiglie si sono trasformate in una sorta di strato compatto, come se fosse una pietra, e per 110 km voi potrete camminare su questo agglomerato di conchiglie meravigliose. La sensazione è quella di camminare su uno strato di cemento, ma guardando in basso e soprattutto avvicinandosi alla riva, vi renderete conto della meraviglia di questa spiaggia che in una giornata di sole diventa ancora più travolgente proprio perché i raggi si riflettono su queste pazzesche conchiglie.

Dove si trova Shell Beach?

Shell Beach si trova nel lato più occidentale dell’Australia e in questa zona ci sono anche moltissime altre spiagge che meritano assolutamente di essere visitate e scoperte. Se amate però le conchiglie, Shell Beach è senza dubbio una delle località più belle in assoluto da visitare e scoprire. Anche perché provata a immaginare la poesia e la magia di osservare un tramonto accoccolati in spiaggia, guardando il mare stando seduti sopra questa distesa di conchiglie.

Si tratta veramente un regalo magnifico che scalda il cuore e che ci meritiamo dopo anni di sofferenza dovuti all’emergenza Coronavirus non vi pare?