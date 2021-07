Dove vedere i campi di girasole più belli d’Italia

Dove sono e quali sono i campi di girasole più belli d’Italia per una vacanza da 100k like su Instagram.

Agosto è il mese più caldo dell’anno, è l’emblema delle vacanze, il sinonimo di ferie al mare. Ma non solo spiagge perché ad agosto è anche interessante andare a visitare i campi di girasole. Degli spettacoli naturali che trasformeranno le vostre fotografie in dei veri e propri quadri alla Van Gogh! E di campi di girasole pazzeschi in Italia, ce ne sono tantissimi. Dal Piemonte all’Umbria, grazie a Elle Decor scopri insieme quali sono i più belli e i migliori da vedere perché può capitare che siano anche a pochissimi km da casa nostra e non ce ne fossimo mai accorti.

Dove vedere i campi di girasole più belli in Italia?

In Lombardia, ad esempio, se andate nel cuore della Brianza a Vimercate vi ritroverete davanti a una distesa di 13 ettari di girasoli bellissimi, nati per mano della Azienda Agricola Frigerio che ha sperimentato questa coltivazione per la prima volta e il risultato è assolutamente unico. Spostandoci poi nelle Marche, anche in questo caso di campi di girasole, ce ne sono molti, ma quelli del monte Conero sono uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. In Toscana, invece, la tradizione dei campi di girasole è antica, ma i più belli si trovano vicini a Massa Marittima dove crescono lungo la strada che porta dalla Val d’Elsa a Punta Ala.

Inaspettatamente troverete campi di girasole anche nel Chianti e in Val d’Orcia in Piemonte. Se poi vi spostate nei pressi di Biella, nella zona del Lago di Viverone, vi troverete circondati da tutti questi pazzeschi campi di girasole incredibili a due passi dal paesino di Rosignano Monferrato.

In ultimo non possiamo non ricordarvi i campi di girasoli che si trovano in Umbria, precisamente a Marsciano. Qui potrete trovare delle distese enormi, bellissime e uniche nel loro genere che meritano di essere scoperte.

Abbiamo visto quindi un po’ di campi di girasole bellissimi da vedere in Italia ad agosto. È questo infatti sicuramente il mese giusto per godere di questo spettacolo incredibile. Siete pronti a partire?