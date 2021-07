I borghi marinari più belli d’Italia: quali sono, perché sono caratteristici e perché almeno una volta nella vita dovreste assolutamente andarci in vacanza

L’Italia ha una lunga storia di navigazione, di esploratori partiti per scoprire nuove terre, di potenze e repubbliche marinare. Con un passato del genere e con oltre 7 mila chilometri di costa non sorprende che alcuni dei borghi più belli d’Italia siano proprio sul mare. Abbiamo scelto 10 borghi marinari più belli d’Italia, posti in cui andare in vacanza, in cui poter ammirare scorci meravigliosi e romantici, ma anche ripercorrere gesta eroiche o semplicemente rilassarsi in spiaggia.

I borghi sul mare più belli d’Italia

Da Muggia, poco lontano dalla Slovenia, a Marzamemi, nella parte più meridionale della penisola, passando per i colori di Burano, la romantica Positano e il Borgo dei Borghi del 2021, ovvero Tropea. C’è solo l’imbarazzo della scelta: in ogni posto si ha la certezza di trovare cibo buono, mare magnifico e scorci per creare ricordi (e scattare fotografie) indimenticabili. Ecco quindi, da Nord a Sud, un elenco dei 10 borghi marinari più belli d’Italia, per andare in vacanza o anche solo per organizzare una gita fuori porta se avete la fortuna di abitare poco lontano.

Muggia, Friuli-Venezia Giulia

Burano, Venezia, Veneto

Finalborgo, Savona, Liguria

Castiglione della Pescaia, Grosseto, Toscana

Sperlonga, Latina, Lazio

Positano, Salerno, Campania

Vieste, Foggia, Puglia

Tropea, Vibo Valentia, Calabria

Marzamemi, Siracusa, Sicilia

Castelsardo, Sassari, Sardegna

Muggia, bianche pietre d’Istria e case dai colori pastello

A Muggia, in Friuli-Venezia Giulia, si intrecciano storia, arte e tradizioni, e per ciascuno di sicuro non manca almeno un elemento che può rimanere nel cuore. Il territorio è ricco di sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta. Consigliamo anche una capatina al mare e una visita al porticciolo in località San Bartolomeo. Da non perdersi per nessun motivo il Carnevale di Muggia, o “Carneval de Muja”: un mix tra le tradizioni veneziane e quelle istriane.

Burano, il borgo sul mare più colorato

Burano non ha bisogno di grandi presentazioni: famosa in tutto il mondo, i colori sgargianti delle sue case hanno permesso il suo ingresso tra le 10 località più colorate al mondo. Come se non valesse la pena visitarla già solo per le sue tinte, Burano offre un’atmosfera fatata, tra vecchiette che lavorano il merletto mentre conversano tra di loro e la tipica lavorazione del vetro secondo la tecnica nata nella vicina Murano. Infine, obbligatoria una cena a base di pesce, con il “risotto di gò“, ovvero di ghiozzo, tipico del luogo.

Finalborgo, le mura che proteggono il paese

Il suo nome significa “terra di confine“, e la sua caratteristica sono le possenti mura medievali che, se dall’esterno possono quasi spaventare, all’interno del borgo regalano una sensazione di protezione che permette in men che non si dica di sentirsi come a casa. La cosa migliore da fare a Finalborgo è comprarsi una focaccia in una panetteria del luogo, e, con questa in una mano e la macchina fotografica nell’altra, perdersi tra le viuzze alla ricerca di scorci, negozietti e anziani abitanti del luogo a cui fare domande.

Castiglione della Pescaia, il borgo marinaro che ha tutto

Se esiste un posto perfetto per tutti, grandi e piccini, festaioli e animi pacati, donne e uomini, questo è sicuramente Castiglione della Pescaia. In cima si trova il Castello aragonese con le mura, di cui purtroppo al momento, essendo proprietà privata, è vietata la visita. Per chi ama le passeggiate, a piedi o a cavallo, a Castiglione si trovano delle pinete dove si possono fare escursioni uniche. Le spiagge sono di sassi o di sabbia, attrezzate o libere, e per la sera vari sono i localini dove trascorrere un piacevole momento. Noi ve l’avevamo detto, che non mancava niente.

Sperlonga, il mare più bello del Lazio

Sperlonga è un borgo amatissimo dai romani e vanta uno dei tratti di costa più belli di tutto il Lazio. Ma non è solo il mare ad essere bello, anche lo stesso borgo con i suoi vicoli e le casette bianche ad essere incantevole. Di Sperlonga sono famose le spiagge, che hanno fatto ottenere al mare del luogo la Bandiera Blu, le quattro torri, un tempo con funzione difensiva e oggi incorporate nella città, e la Villa e la Grotta di Tiberio, vicinissime al mare.

Positano, il borgo marinaro famoso in tutto il mondo

Punta di diamante della Costiera Amalfitana, si dice che questo borgo sia stato fondato dalla mano di Poseidone. A poco più di un’ora da Napoli, la città si pone come un piccolo paradiso, e stare in questi luoghi significa sentirsi tutto il tempo in un film romantico. Le spiagge da non perdersi per nulla al mondo sono la Spiaggia Grande, luogo di movida, e la spiaggia di Fornillo, più selvaggia e rilassante. Imperdibili la Grotta dello Smeraldo, che prende il nome dal colore del mare in questo luogo, e il Sentiero degli Dei, che collega Bomerano a Nocelle in un percorso di 8 km.

Vieste, il borgo sul mare della Puglia

Parte del Parco Nazionale del Gargano, di Vieste si ameranno soprattutto il mare e i dettagli del centro storico, come le rigogliose piantine alle finestre. Da assaggiare assolutamente l’olio extravergine d’oliva prodotto in questa zona dove l’unica regola implicita è seguire e rispettare la slow life (ovvero la vita lenta) che caratterizza questo posto. Da tenere in conto nell’organizzare il viaggio un momento per visitare la cattedrale, il castello e soprattutto i trabucchi, gli antichissimi e tradizionali strumenti di pesca diffusi lungo tutta la costa.

Tropea, il borgo più bello d’Italia

Vincitrice del premio “Borgo dei Borghi” 2021, Tropea è incastonata nella splendida Costa degli Dei in Calabria. Definita anche la “Perla del Tirreno”, a causa della sua posizione Tropea è sempre rientrata tra le mire di tutti i conquistatori. Le spiagge di Tropea sono così splendide che non hanno nulla da invidiare alle migliori spiagge Caraibiche. Per quanto riguarda la parte più culturale, assolutamente da visitare il santuario di Santa Maria dell’Isola, detto anche Isola Bella, un tempo rifugio per viaggiatori ed eremiti.

Marzamemi, il borgo marinaro più bello della Sicilia

Con il suo nome arabeggiante che significa “Rada delle tortore“, Marzamemi si trova a pochi chilometri da Pachino, mentre i centri urbani più grandi di riferimento sono Noto e Siracusa. Il borgo è interamente pedonale, a scacciare qualsiasi forma di inquinamento acustico o visivo che potrebbe turbare una visita a questo luogo. Nata come Tonnara per volere degli arabi, la città si è poi espansa nel corso del ‘700 con la chiesa di San Francesco di Paola e le case dei pescatori. D’obbligo una tappa in Piazza Regina Margherita e una per ogni porto naturale del borgo, la Fossa e la Balata.

Castelsardo, il borgo di mare più bello della Sardegna

Ultimo ma non meno importante, Casterlsardo è il borgo più bello della Sardegna. Questo è il cuore medievale dell’isola, e si specchia niente meno che nel Golfo dell’Asinara. Per gli appassionati di storia (e non solo), imperdibile la visita al Castello dei Doria, visitabile tutto l’anno, e alla Cattedrale di Sant’Antonio. Le spiagge, infine, sono caratterizzate da scogli o sabbia finissima, e sono abbracciate da scogliere di trachite rossa. La spiaggia più incantevole della zona si chiama “Lu Bagnu“.

Dopo questa panoramica sui borghi sul mare più belli d’Italia, non vi resta che preparare lo zaino o la valigia e scegliere da quale iniziare. Noi di viagginews ovviamente ve li consigliamo tutti quanti, voi non dovete che decidere in quale ordine visitare questa carrellata di posti incantevoli.