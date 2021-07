Cosa fare in montagna in estate, perché fa bene, quali sono i 10 buoni motivi per andare in vacanza in montagna

Ad agosto le città si svuotano e le spiagge si riempiono. Tutti in fila per un ombrellone, sotto il sole rovente cercando un po’ di sollievo dalla calura facendo un tuffo in acqua. Ma siamo proprio sicuri che il modo migliore per passare le vacanze estive sia al mare? Perché non andare invece in vacanza in montagna, lontano dalle folle e dal clima infuocato? E se state pensando che la vacanza in montagna in estate sia noiosa è perché probabilmente non ci siete mai stati. Ecco dunque 10 buoni motivi per andare in montagna il prossimo agosto!

Perché andare in montagna in estate e non al mare

Quando si tratta di organizzare le vacanze estive sembra quasi scontato scegliere una meta di mare. Indubbiamente il mare è bellissimo, nuotare fa bene, lo iodio aiuta a star meglio e guardare un tramonto in spiaggia, accarezzati dalla brezza marina e cullati dal rumore delle onde è strepitoso.

Ma una vacanza al mare in una qualsiasi nota località italiana ad agosto è anche: fila e traffico per arrivare in spiaggia; parcheggio che non si trova; caldo rovente; fila per prendere un gelato che si scioglie in mano prima ancora di arrivare all’ombrellone; bambini che urlano, ragazzi che giocano a palla proprio mentre entri in acqua e ci sono gli inevitabili schizzi; vicino di ombrellone a cui squilla il telefono proprio mentre stavi per addormentarti.

Certo, questa è il quadro di una delle peggiori domeniche al mare e sicuramente se andate in una località meno affollata, più ventilata, e siete particolarmente zen andrà tutto a meraviglia. Oppure potreste prendere in considerazione di andare in vacanza in montagna.

Non solo per sfuggire alla canicola di caldo e alle urla degli infanti sulla battigia, ma per vivere un’esperienza di puro benessere. Per stare profondamente meglio: fisicamente e mentalmente. Per vedere qualcosa di nuovo e fare qualcosa di nuovo. E se state pensando che è qualcosa solo per persone anziane, per famiglie o per coppie, vi sbagliate. Una vacanza in montagna in estate è per tutti.

Ecco 10 motivi per andare in vacanza in montagna

Per non soffrire il caldo e le zanzare

Respirare aria buona

Mangiare bene e sano

Stare a contatto con la natura

Vedere paesaggi diversi

Fare attività e sport

Fa bene a mente e corpo

Staccare la spina

Imparare qualcosa

Niente caldo e zanzare in montagna

Se in città state attaccati al condizionatore e al mare cercate refrigerio in acqua fate subito la valigia e andate in montagna. Starete in un luogo in cui non soffrirete il caldo, in cui la sera dovrete mettervi una giacca e dormirete con una copertina.

E per quanto il giorno possa far caldo, sarà piacevole, mai rovente e sopra i 1000 metri potrete dimenticarvi anche l’umidità e quella sensazione insopportabile di appiccicoso e di afa. E altra nota positiva: le zanzare tigre. Sopra i 600 metri di altitudine non arrivano.

Respirare aria buona in montagna

Sembra un vecchio adagio, ma invece è verissimo. L’aria di montagna è davvero, qualitativamente, superiore di quella di città. L’opera di assorbimento della Co2 da parte delle piante ha effetti notevoli, c’è più ossigeno, così come l’altura influisce positivamente. A 1500 metri polveri sottili, pollini e acari sono quasi assenti.

Respirare a pieni polmoni in montagna fa bene a tutto l’organismo: si riduce la pressione sanguigna, si ossigenano meglio tutti gli organi, si migliora il sistema immunitario.

Unica attenzione quella di non salire troppo in quota, oltre i 2500 metri, se si soffre di alcune patologie: l’aria rarefatta potrebbe causare dei disturbi. Meglio sentire il medico.

Mangiare sano in vacanza sui monti

Vi vengono in mente le caprette di Heidi e il latte appena munto? Più o meno è effettivamente così! In un ambiente così salubre come quello della montagna gusterete piatti autentici e genuini preparati con materie prime locali a km zero!

Salumi, formaggi, panna, marmellate, frutti appena colti dagli alberi, ma anche primi piatti e carni. E non preoccupatevi di mangiar troppo: in montagna si cammina molto e si perde peso facilmente!

Stare a contatto con la natura

Lontani da tubi di scappamento, insegne al neon, musica martellante, clacson impazziti. Essere immersi nella natura è una sensazione che fa bene al fisico e alla mente. Il rumore di un ruscello, il cinguettio degli uccellini, seguire il ritmo della natura e non quello forsennato degli uomini.

E poi poter vedere da vicino piante e animali. Restare meravigliati di fronte a querce centenarie, osservare il volo di un’aquila o riuscire a vedere un daino, un cerbiatto o una distesa di fiori.

Leggi anche -> Dove andare in vacanza in montagna in estate <<

Vedere paesaggi diversi

La montagna è viva e pienissima. Immaginate la differenza di paesaggio nel vedere le montagne dal basso o salire in cima e guardare le vallate; o ancora girare fra i paesini incastonati fra i monti; andare a vedere un torrente, un laghetto, fare delle escursioni. Avrete davanti gli occhi sempre uno scenario diverso e mai uguale: impossibile annoiarsi.

Fare attività in vacanza in montagna in estate

Quando è inverno in montagna l’unica attività possibile è lo sci. Ma d’estate la montagna si sveglia e offre moltissime attività da fare. Potete andare a fare delle escursioni a piedi per raggiungere una vetta o un rifugio, fare delle scalate imparando l’arrampicata, potete fare nordic walking, andare in mountain bike o fare rafting su un torrente.

Potete passeggiare a cavallo o andare a vedere gli animali, potete partecipare alle tante attività organizzate dalle proloco come lo yoga al mattino, i tornei di tennis o pallavolo nei centri sportivi.

La montagna in estate fa bene a mente e corpo

Se volete stare bene andate a passeggiare in un bosco. E’ questo il consiglio che molti psicologi danno ai loro pazienti. In Finlandia lo praticano abitualmente, in Giappone lo chiamano: shinrin yoku. E’ il bagno nella foresta, ovvero l’immergersi nella natura per alleviare problemi fisici e mentali.

Infatti il verde dei boschi rilassa, si abbassano i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, migliora la pressione sanguigna e la circolazione, fa bene al sistema immunitario. Ma non solo.

Uno studio ha evidenziato come il contatto con la natura riduca i pensieri negativi e allevi la depressione. Contemporaneamente aumenta il buon umore e una sensazione di benessere.

Staccare la spina con una vacanza in montagna

Per ricaricarsi serve la natura, per rigenerarsi serve la montagna. Se ne avete fin sopra la testa di impegni di lavoro, condominio, preoccupazioni economiche, delle notizie del tg, se intendete la vacanza come momento per staccare la spina dalla quotidianità dovete andare in montagna.

Non ce ne voglia il mare ma solo un cambio netto di prospettiva – guardando il mondo da una vetta ad esempio -, solo riconnettendosi con l’ambiente, solo facendo nuove esperienze, solo cambiando il ritmo con quello della natura potrete davvero staccare la spina e rilassarvi, ricaricandovi.

In montagna per imparare

Si dice che la montagna sia una maestra severa e che non perdoni. Ed è vero. Perché una leggerezza, una superficialità, possono costare carissimo. La montagna insegna a rispettare dei limiti, ma allo stesso tempo vi sfida. Riuscire ad arrivare in vetta o anche soltanto ad un rifugio, compiere dunque un obiettivo è un’iniezione di autostima enorme.

Se si rispettano le regole della montagna, se ci si affida a professionisti e guide autorizzate la montagna è la miglior maestra di vita che possiate immaginarvi.

Per i bambini poi una passeggiata in un bosco è un universo che si apre in cui imparare tantissimo: dal rispetto per gli animali e la natura, ai pericoli, ma anche impara ad aiutare e a sentirsi più sicuri.

Una vacanza in montagna per divertirsi

Se pensate che solo a Mykonos o a Ibiza troverete divertimenti vi state sbagliando. Certo, non si balla all night long, ma i divertimenti non mancano nemmeno sui monti. Nelle località più mondane e famose i locali organizzano serate e ci sono discoteche in cui passare la notte. Ma il modo migliore per divertirsi e conoscere persone nuove in montagna è facendo le tante attività che vengono proposte.

Andare in estate in vacanza in montagna vuol dire farsi del bene e dopo una settimana passata fra i monti avrete voglia di tornarci e troverete il vostro buon motivo per farlo.