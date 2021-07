Voli low cost ad agosto con Vueling: offerta ‘Festeggia l’estate’. Tutte le informazioni utili.

Continuano le offerte di voli low cost per le vacanze estive. Questa volta sono le offerte per partire ad agosto con Vueling. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Si chiama “Festeggia l’estate” ed è la promozione di voli low cost da 14,99 euro lanciata da Vueling per viaggiare dal 12 agosto. Si tratta di un’offerta lampo da cogliere al volo perché disponibile, sul sito web della compagnia low cost, solo per due giorni: dal 28 al 30 luglio. Affrettatevi dunque! Ecco tutto quello che dovete sapere.

Voli low cost ad agosto con Vueling: offerta ‘Festeggia l’estate’

La compagnia aerea low cost Vueling ha appena lanciato una nuova promozione per volare questa estate a prezzi scontati. Si tratta dell’offerta lampo “Festeggia l’estate” disponibile da oggi, mercoledì 28 luglio fino a venerdì 30 luglio sul sito di web di Vueling. Con la promozione di possono acquistare voli scontati da 14,99 euro oppure cumulare 2500 punti avios. L’offerta è per viaggiare questa estate per partenze dal 12 agosto fino al 31 ottobre 2021 (stagione estiva aerea).

Le destinazioni sono sul sito di Vueling, da cercare nel motore di ricerca, per rotte selezionate, e l’offerta è soggetta alla disponibilità dei posti.

Lo sconto si applica alle date indicate sul calendario durante la prenotazione. Il prezzo finale non include i servizi accessori. La promozione è valida solo per voli diretti (senza coincidenze) operati da Vueling. Non cumulabile.

I voli a prezzo scontato da 14,99 euro si possono acquistare esclusivamente tramite il sito web vueling.com o l’app mobile.

La compagnia low cost spagnola, che quest’anno festeggia 17 anni, opera numerosi collegamenti verso la Spagna, ma anche tra l’Italia e le altre città europee. Dovete solo cercare la vostra destinazione sul motore di ricerca e verificare se si applica la promozione.

Il Credito di Volo



Il volo si può prenotare con tranquillità perché in caso di cancellazione anche Vueling, come le altre compagnie aree, prevede un rimborso o un voucher su un nuovo volo da prenotare in un momento successivo. In particolare, la compagnia aerea propone ai suoi clienti il Credito di Volo, un’assicurazione che permette di mettere da parte il denaro versato per una prenotazione cancellata, da spendere in futuro.

Inoltre, il Credito di Volo premette di salvare la differenza in denaro della nuova prenotazione se il costo di questa dovesse essere inferiore alla prima.

