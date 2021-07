Sydney proroga ancora il lockdown: continuano le chiusure. Le ultime notizie.

Non finisce il confinamento a Sydney, in Australia. I casi di Covid-19 continuano a salire e la principale città australiana resta in lockdown. Le autorità governative del Nuovo Galles del Sud hanno deciso la proroga del confinamento per un altro mese, alla scadenza di un provvedimento, preso a fine giugno, che era stato già prorogato.

L’ultimo lockdown per Sydney e la sua regione era stato introdotto lo scorso 26 giugno e sarebbe dovuto durare per appena due settimane. Le restrizioni non erano nemmeno eccessive, perché prevedevano comunque un certo margine di libertà nell’uscire per fare attività fisica. Poi, il 9 luglio, il lockdown è stato prorogato e inasprito, con il divieto di uscire di casa e se non nei casi in cui fosse “assolutamente necessario”.

Ora. la città australiana proroga ancora il lockdown, fino al 28 agosto.

La crescita continua dei nuovi casi di Coronavirus e la bassa percentuale di vaccinati hanno obbligato le autorità di Sydney e del Nuovo Galles del Sud a prorogare il lockdown già in corso. Gli abitanti della città australiana dovranno stare chiusi in casa un altro mese.

Il lockdown in vigore già da 5 settimane e che sarebbe dovuto terminare il 30 luglio sarà ancora applicato fino al 28 agosto. Per gli abitanti di Sydney saranno dunque due mesi di lockdown.

I Mentre per i single è stata concessa una sorta di “bolla” da formare con un’altra persona. Saranno intensificati i controlli e i cittadini sono stati invitati a segnalare le infrazioni alle regole.

Gladys Berejiklian, la premier del Nuovo Galles del Sud, ha dichiarato: “Vogliamo mantenere la nostra comunità al sicuro e vogliamo assicurarci di poterci riprendere il più rapidamente possibile”.

In direzione opposta, invece, è la città di Melbourne che ha terminato il suo quinto lockdown.