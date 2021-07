Top 5: le spiagge più belle del Portogallo

Un viaggio alla scoperta delle cinque spiagge da sogno del Portogallo dove fare surf, rilassarsi ed evitare anche troppi assembramenti e folle fastidiose!

La situazione inerente i viaggi all’estero in questo particolare periodo storico è un po’ complicata, ma se questa estate avete deciso di andare in vacanza in Portogallo, oltre a visitare le bellezze artistiche e culturali della città potete godervi un po’ di relax in spiaggia. Qui potrete scegliere tra lidi più o meno affollati, ma per aiutarvi abbiamo selezionato quelle che per noi sono le 5 spiagge più belle da visitare assolutamente per godersi panorami da sogno, mare cristallino e relax a tutti gli effetti.

Carvoeiro e Praia da Amoreira: un tuffo tra romanticismo e natura selvaggia

Iniziamo subito con la spiaggia di Carvoeiro in Algarve. Immaginate un panorama talmente bello da sembrare un quadro, con le barchette dei pescatori che si muovono lentamente, sabbia coloro oro e una vegetazione fitta e colorata tutto intorno. Senza dimenticare di ammirare la piccola cittadina circostante, un villaggio caratteristico che vi riporterà in un contesto quasi da favola!

In alternativa Praia da Amoreira a Aljezur è perfetta se vi piacciono le spiagge un po’ più selvagge. Si trova nel cuore del parco naturale della Costa Civentina di Algarve e vi potrete rilassare su questa distesa di sabbia bellissima. Per arrivarci dovrete percorrere una comoda passerella che vi permetterà di ammirare il paesaggio senza rovinarlo e, una volta arrivati, l’impatto con il mare azzurro vi lascerà senza fiato!

La spiaggia portoghese perfetta per i surfisti

Se siete amanti del surf o di tutti gli altri sport che uniscono acqua e vento questa è la spiaggia che fa per voi: Praia de Guincho, Estoril. Collocata sulla costa di Estoril a circa mezz’ora di auto da Lisbona, questa spiaggia è famosa tra i surfisti in quanto è battuta da forti venti che sono una vera e propria benedizione per gli sportivi, ma anche per i turisti che trovano nell’aria un po’ di refrigerio dal caldo estivo. Senza poi dimenticare le foto pazzesche che si possono fare alle onde potentissime che si infrangono sugli scogli!

La spiaggia isolata: Praia da Balança

Se avete la possibilità di spostarvi in barca potrete raggiungere questa meravigliosa caletta Praia de la Balanca ad Algarve. Riparata da scoscesi faraglioni e rocce questa spiaggetta si affaccia su un mare cristallino dai colori chiari che si fondono con quelli più scuri a seconda delle correnti.

Un luogo dove rilassarsi insomma, senza problemi e senza essere disturbati!