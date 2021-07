Hanno dato fuoco all’albergo di Temptation Island: è un incendio doloso

Incendio doloso a Is Morus Relais, il resort da sogno dove ogni anno si gira il reality dei sentimenti, Temptation Island. E non è la prima volta.

La situazione degli incendi in Sardegna è sempre più preoccupante. In queste ore una delle regioni più belle per le vacanze estive e amata dai turisti di tutto il mondo sta vivendo una situazione molto difficile proprio per via di questi continui incendi, dolosi e non, che stanno attanagliando l’isola. Ma da poco si è anche scoperto di un rogo che colpisce un albergo simbolo della Sardegna in quanto location del reality Temptation Island.

Distrutto parte dell’albergo di Temptation Island

È la seconda volta che viene appiccato un incendio doloso nel relais a 4 stelle in Sardegna dove viene girato ogni anno il programma Temptation Island. Is Morus Relais infatti è la location prescelta ormai da anni come sede e base operativa per le riprese di Temptation Island, ma sembra che qualcuno non sia concorde. Si parla infatti di un incendio doloso perché, secondo quanto riportano i giornali locali, sembra sia stato versato del liquido infiammabile dentro gli uffici titolare e nella aree esterne. Proprio da fuori è stato appiccato l’incendio permettendo al colpevole di scappare. Le fiamme si sono propagate velocemente portando all’evacuazione di quasi tutti i turisti che qui alloggiavano e chiaramente anche di tutto il personale che lavora nella struttura.

Chi è stato a causare l’incendio?

L’ intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco da Cagliari è stato praticamente immediato, ma oggi il l’albergo a 4 stelle deve fare i conti con danni piuttosto ingenti. Ovviamente si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per capire chi ha appiccato l’incendio e le cause del delle fiamme, analizzando tutti i filmati delle telecamere della struttura nella speranza che abbiano ripreso il colpevole.

Per il relais è già la seconda volta

Questa non è la prima volta che viene provocato un incendio doloso ai danni del Relais Is Morus in Sardegna. Già l’anno scorso, verso i primi di agosto, quindi più o meno in questo periodo c’è stato un incendio importante con tanto di lettera minatoria proprio nei confronti della proprietà.

Insomma, anche oggi si scrive una pagina triste, in un momento in cui la Sardegna è già abbastanza provata da tutti questi incendi e non ha certo bisogno di altre fiamme dolose.