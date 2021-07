Sapete perché Abbey Road è stata scelta per l’iconica foto dei Beatles?

Esistono dei luoghi nel mondo che, grazie a una foto o una copertina di un disco, sono diventati iconici. E così è per Abbey Road,i Beatles e il suo famosissimo attraversamento pedonale.

Abbey Road è il nome di una strada, di un album e di uno studio musicale. Il tutto grazie ai Beatles, uno dei gruppi più importanti per la storia della musica internazionale! Anche chi non ama magari questo genere musicale conoscerà il famigerato attraversamento pedonale su cui hanno sfilato e posato i membri della band. Si tratta di un luogo iconico che merita assolutamente di essere visitato, anche se fuori magari dagli itinerari classici per andare alla scoperta di Londra. Ma prima conosciamo la storia di Abbey Road.

Abbey Road: l’album dei Beatles e il successo di un attraversamento pedonale

Parlando di Abbey Road come album musicale, questo è sicuramente un disco di grande importanza per svariati motivi. In primis non possiamo non ricordare il fatto che questo fu l’ultimo album inciso in studio dai 4 ragazzi di Liverpool. Era un periodo delicato, tra trasferte, successo improvviso e qualche eccesso nel mondo della droga. Tuttavia, una volta scelte e registrate le canzoni Ringo propose – pare in maniera scherzosa – di intitolare il loro nuovo album “Abbey Road”. Nell’agosto del ’69 il fotografo Ian Macmillan scattò la famosa foto dei Beatles che attraversavano le strisce pedonali della via e d quel momento sono diventate un luogo cult. Al punto tale che ne 2010 queste strisce pedonali sono state considerate patrimonio da tutelare dall’English Heritage.



Perché è stata scelta proprio questa via?

Ma perché a Ringo è venuta in mente questa via? In realtà diverse fonti storiche ci danno una risposta semplice. All’epoca la EMI a Londra aveva appena acquistato uno studio in quella via dove i Beatles entrarono per la prima volta quando ancora non erano famosi, agli esordi insomma. Così, in occasione della loro ultima registrazione insieme la band decise di omaggiare il luogo che li aveva visti nascere e raggiungere il successo.

Come arrivare a Abbey Road?

Se volete attraversare anche voi quelle mitiche strisce come fecero i quattro di Liverpool e farvi una foto da mostrare orgogliosi agli amici? Allora dovete ovviamente recarvi a Londra (qui la guida low cost alla città), prendere la Bakerloo line e scendere alla fermata Maida Vale oppure la Jubilee Line e scendere alla fermata St John’s Wood.