Offerte in agriturismo ad agosto: posti bellissimi e low cost per le vacanze. Tutte le informazioni utili.

Per chi ama la vacanza tranquilla, tutta dedicata al riposo e al relax, alle bellezze naturali e artistiche e alla buona cucina trova la sua proposta ideale in agriturismo. Lontano dal caos delle città ma anche di mete turistiche sovraffollate, immersi nella pace della campagna e oggi con un’offerta vastissima di servizi accessori, le vacanze in agriturismo sono diventate sempre più attrattive e popolari. Fortunatamente non troppo affollate perché le strutture ricettive hanno comunque dei posti limitati.

Questo tipo di vacanza, poi, è l’ideale in epoca di pandemia, in cui è preferibile evitare i luoghi troppo affollati. Qui vi segnaliamo le offerte imperdibili per una vacanza in agriturismo ad agosto. Ecco i posti bellissimi e low cost dove andare. Le occasioni da prendere al volo.

Gli agriturismi sono diventati luoghi sempre più amati dagli italiani per le vacanze. Non solo per i soggiorni brevi o i weekend di primavera e autunno, in una pausa relax in campagna, approfittando per visitare borghi storici e città d’arte vicine, ma anche per le più lunghe vacanze estive.

In queste strutture ricettive, infatti, l’offerta si è grandemente ampliata. Non solo soggiorni in luoghi caratteristici e antichi casolari, accanto a un’azienda agricola che propone ottimi prodotti della terra, circondati da una campagna pittoresca, gli agriturismi oggi offrono moltissimi servizi collaterali e accessori che fanno la differenza. Con piscina, spa, centro benessere, maneggio e fattoria didattica, corsi di yoga e pilates, cucina gourmet, attività sportive e visite guidate, l’agriturismo offre una vacanza completa che non fa rimpiangere quella in montagna e al mare.

Qui vi segnaliamo le offerte da non perdere negli agriturismi per il mese di agosto. Le offerte low cost vengono dal portale Agriturismo.it.

San Venanzo (Terni) – Umbria

Agriturismo Santa Maria

Offerta Meravigliosa Umbria 2021: appartamenti da 2/3/4 persone. Per 5 notti: 70 euro al giorno a persona a mezza pensione. Bambini 3- 12 anni sconto del 50%

L’Agriturismo Santa Maria è immerso in una natura incontaminata, BIOSFERA MAB UNESCO, con torrente, boschi di querce, uliveti camoi di cereali Bio. Due casali: Cerreto e Cerreto Alto, ambedue ristrutturati con l’attuale normativa antisismica dalla proprietaria che è architetto. Dotato di piscina panoramica. A pochi Km da Perugia, Todi, Orvieto e Assisi.

Vallecrosia (Imperia) – Liguria

Agriturismo Terre di mare

Offerta agosto: dal 1° al 7 agosto 490 euro a settimana a persona a mezza pensione

Situato direttamente sulla spiaggia, in una villa elegante e tranquilla del comune di Vallecrosia (Imperia), l’agriturismo Terre di Mare è il luogo ideale per una vacanza rilassante, adatto sia per famiglie che per coppie.

L’agriturismo ha 9 camere con ingresso indipendente dal giardino. Il servizio ristorazione è riservato agli ospiti.

Pomarance (Pisa) – Toscana

Agriturismo San Carlo di Pomarance

Offerte estate 2021: Alloggio e Ristorante (controllare sul sito web)

Tra le colline toscane, Agriturismo Biologico a conduzione familiare dal 1986, a 25 km da Volterra, in posizione ideale per raggiungere facilmente le principali città d’arte e la costa. Offre alloggio in appartamenti da 2 a 6 posti letto, 2 piscine, ampio giardino, colazione con marmellate di produzione propria e cene toscane con prodotti locali.L’agriturismo dispone di 2 strutture, San Carlo e I Reucci,che distano l’una dall’altra circa 600 m, separate da campi di grano e olivi.

Fermo (Fermo) – Marche

Agriturismo La Quarta

Offerta tra l’Adriatico e il cielo. Ad agosto soggiorni da 60 euro a notte per due ospiti.

L’agriturismo La Quarta dista 3 km da Porto San Giorgio e 1 km dalla spiaggia, è immerso nella natura delle colline marchigiane e offre una vista panoramica sul litorale fermano. Il casale consiste in una costruzione padronale della fine dell’800, ed è stato ristrutturato dalla famiglia Marconi, che ne ha restituito di nuovo alla casa il suo antico splendore con i comfort moderni. Oltre ad avere vicino mare e spiagge, è possibile effettuare diverse escursioni nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nel Parco Regionale del Conero, e visitare i borghi di Torre di Palme, Moresco (entrato a far parte dal 2002 nella lista dei borghi più belli d’Italia) e Monterubbiano.

Monterchi (Arezzo) – Toscana

Agriturismo Canto degli Alberti

Offerta relax e sicurezza in Toscana: offerta last minute dal 31 luglio al 7 agosto, con appartamento da 500 euro compreso pulizie finali, biancheria, consumo e piscina

L’agriturismo Canto degli Alberti è un’antica dimora di campagna in pietra che veniva utilizzata come casa colonica e scuderia di cavalli padronali. È una parte del limitato borghetto composto da villa seicentesca e da caseggiati rurali adibiti a granaio, officina e mulino, testimonianza dell’antica fattoria della Valle del Tevere. La veduta panoramica offre il verde delle digradanti ‘Alpi della Luna’, con prati, colline e boschi dove si possono fare passeggiate.

