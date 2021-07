San Marino festeggia 1700 anni di storia con Historica, manifestazione che rievoca i fasti della piccola repubblica.

Si è aperta venerdì 23 luglio “Historica-Una storia di Libertà“, grande rievocazione storica su più epoche dei 1700 anni di San Marino, la piccola repubblica incastonata tra Romagna e Marche. Terzo Stato più piccolo d’Europa dal territorio collinare e montuoso che svetta dal Monte Titano.

Circondato da un paesaggio spettacolare, che spazia dagli Appennini all’Adriatico, San Marino ha una storia millenaria. La sua fondazione ufficiale risale al 3 settembre del 301 d.C., sul quando sul Monte Titano fu creata la prima comunità autonoma da San Marino, un tagliapietre dalmata dell’isola di Arbe, fuggito dalle persecuzioni contro i cristiani dell’imperatore romano Diocleziano. La repubblica libera di San Marino fu riconosciuta nel 1291 da Papa Niccolò V. Per la sua origine antichissima, è considerata la più antica repubblica al mondo ancora esistente.

Una storia così lunga e importante merita celebrazioni altrettanto importanti. Si inizia questa estate con la manifestazione Historica.

San Marino festeggia 1700 anni di storia con Historica

Scoprire i 1700 anni di storia di San Marino con una grande rievocazione multiepoca, è “Historica-Una storia di Libertà“, la manifestazione in programma nella piccola repubblica dal 23 al 25 luglio. Una tre giorni per un weekend ricco di eventi e spettacoli.

Il centro storico di San Marino diventa una grande palcoscenico a cielo aperto, animato da oltre 400 rievocatori e artisti impegnati per oltre 90 appuntamenti giornalieri. Gli spettacoli itineranti nelle vie e nelle piazze e le rievocazioni storiche nei luoghi più iconici del centro, sono gli eventi che accompagneranno il pubblico nel racconto della storia millenaria di San Marino.

Saranno rappresentate sei diverse epoche storiche, dall’antica Roma alle Guerre Mondiali, passando per il Medioevo, il Seicento, il Settecento e il Risorgimento. Un grande percorso a cielo aperto attraverso il tempo nel quale i visitatori potranno ammirare, conoscere e scoprire le peculiarità delle diverse epoche e i più interessanti aneddoti sulla storia sammarinese.

Nelle piazze e lungo le vie di San Marino il pubblico entrerà in quadri di “Living History“, storia vivente, al quale sarà invitato a partecipare in una interazione con gli artisti. A coinvolgere i visitatori saranno gladiatori, giullari, acrobati sospesi in aria, duelli alla danza e dimostrazioni di sparo dei cannoni.

Il pubblico scoprirà come combattevano i Gladiatori dell’Antica Roma in piazza Domus Plebis. Mentre alla Prima Torre si conosceranno i giochi, i divertimenti e la cucina del XV secolo. Invece al Piano dei Mortai si potrà ammirare la precisione di chi, nel Medioevo, faceva del Tiro con l’Arco un’abilità di eccellenza.

Senza dimenticare l’arte militare Seicentesca, tra picche e moschetti nei giardini di via Donna Felicissima, l’ardimento delle truppe risorgimentali, raccolte intorno a Giuseppe Garibaldi all’Ara dei Volontari e impegnate in addestramenti e scaramucce militaresche. Mentre si imparerà come si curavano i feriti dopo una battaglia Napoleonica o durante la Grande Guerra in piazza Sant’Agata, grazie all’allestimento di un’ambulanza storica, o al Campo Bruno Reffi, dove si potrà visitare un ospedale da campo dell’epoca.

In via Gino Zani, sarà collocata una mitica DeLorean, la macchina del tempo di “Ritorno al Futuro“. Una scelta indovinata per permettere ai visitatori il viaggio nel tempo alla scoperta della storia di San Marino grazie all’app “Historica San Marino”. Accelerando fino a 88 miglia orarie, la velocità che faceva fare alla DeLorean il salto nel tempo, i visitatori potranno andare a ritroso nella storia di San Marino, scegliendo l’epoca preferita.

Da non perdere la “Fiera del Tempo“, il grande mercato dedicato a prodotti storici, artigianali e tradizionali.

“Historica-Una storia di Libertà” si svolge da venerdì 23 a domenica 25 luglio, dalle 16.00 alle 24.00. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e avviene nel rispetto delle norme anti-Covid.

Per saperne di più: www.historicasanmarino.com

