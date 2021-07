Incidente a Capri dove un autobus con a bordo dei turisti è precipitato in una scarpata. La situazione e dove è successo

Questa mattina verso le 11.30 un bus di linea con a bordo diversi viaggiatori è precipitato in una scarpata a Capri nella zona di Marina Grande. Il mezzo finito fuori strada è rotolato per diverse decine di metri travolgendo un sottostante stabilimento balneare.

Il lido travolto è quello de Le Ondine a quell’ora pieno di gente in spiaggia. Chi si trovava in spiaggia non si è reso conto dell’incidente: ha sentito un boato ed è scappato. In molti credevano che si trattasse di un terremoto e sono scappati in acqua.

Da quanto si apprende ci sarebbero alcuni feriti, una decina di cui 2 in gravi in condizioni. I soccorsi giunti sul luogo dell’incidente con qualche difficoltà per via delle strade impervie. Il pullman era particolarmente affollato di turisti stamane perché la funicolare era fuori servizio e in molti dunque hanno preso l’autobus. Stando alle prime sommarie ricostruzioni l’incidente sarebbe avvenuto per una manovra azzardata dell’autista del bus.

Dove è avvenuto l’incidente a Capri

L’isola di Capri è una delle più belle d’Italia, una delle più famose e iconiche con i suoi faraglioni. Marina Grande è il porto di arrivo dell’isola, qui arrivano tutti i traghetti, motoscafi e aliscafi. Insomma è la tappa obbligata per chi mette piede a Capri.

A Marina Grande si trova la stazione della funicolare e il capolinea di tutti i bus di linea che partono per le varie destinazioni. Da qui partono gli autobus che portano a Capri, a Marina Piccola e ad Anacapri.

A Marina Grande si trova anche la spiaggia più grande dell’isola di Capri, si chiama spiaggia pubblica di Marina Grande: si trova poco distante dal molo, ha una bella e spaziosa spiaggia, stabilimenti balneari ed è una delle preferite delle famiglie con bambini.

Sulla spiaggia di Marina Grande si trovano due stabilimenti, Le Ondine e Lo Smeraldo, e una porzione di spiaggia libera.

A Marina Grande sul lato ovest ci sono i famosi Bagni di Tiberio, una spiaggia dove si trovano i resti archeologici dell’antica villa dell’Imperatore Romano. C’è uno stabilimento con noleggio di lettini e ombrelloni e servizio bar che domina la bella spiaggia di ciottoli raggiungibile a piedi o anche in gozzo dal porto di Marina Grande.

Articolo in aggiornamento