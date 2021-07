I 100 luoghi più belli al mondo secondo Time, c’è anche l’Italia

I 100 luoghi più belli al mondo secondo la rivista Time, c’è anche l’Italia. Tra meraviglie naturali e innovazione.

La rivista americana Time ha pubblicato il suo elenco The World’s Greatest Places of 2021, i luoghi più belli del mondo 2021, un elenco di 100 destinazioni di viaggio tutte da scoprire, pandemia permettendo. Tra i luoghi più belli da visitare quest’anno c’è anche l’Italia con più di una meta di viaggio. Scopriamo i 100 luoghi più belli del mondo e come sono stati scelti.

I 100 luoghi più belli al mondo secondo la rivista Time

L’elenco delle 100 destinazioni straordinarie da esplorare nel 2021, secondo la rivista americana Time, è stato redatto tenendo conto non solo della bellezza dei luoghi ma anche della loro capacità di sapersi adattare alle situazioni straordinarie, come la pandemia, e di sapersi reinventare.

Il settore dei viaggi, del turismo e dell’accoglienza è stato uno dei più duramente colpiti dalla pandemia. Con la lista The World’s Greatest Places of 2021, la rivista Time ha voluto rendere omaggio a tutte le persone e le imprese di questo settore che si sono trovate di fronte a sfide enormi e in circostanze straordinarie hanno saputo adattarsi, costruire e innovare. Un faro puntato sull’ingegno, la creatività, la rivitalizzazione la riapertura di numerose destinazioni di viaggio in tutto il mondo.

Tra questo genere di iniziative che hanno premiato l’Italia e la Toscana in particolare si colloca “Uffizi diffusi“, il progetto lanciato a inizio anno per creare una sinergia tra museo e territorio. L’obiettivo è la realizzazione di un museo diffuso su scala regionale, per rivitalizzare monumenti e centri culturali fuori dai grandi centri come Firenze e per un loro recupero reale con un forte legame con il territorio.

Altre destinazioni di viaggio italiane sono state incluse nel prestigioso elenco di Time, scopriamole.

Le 100 destinazioni di viaggio straordinarie da visitare nel 2021

Sebbene non tutte delle bellissime 100 destinazioni di viaggio segnalate da Time potranno essere visitate quest’anno, a causa della pandemia, l’elenco di The World’s Greatest Places of 2021 è una lista dei sogni e di luoghi da segnare in agenda per i viaggi in futuro.

Queste mete offrono ognuna caratteristiche particolari ed esperienze uniche. Oltre alla loro bellezza, Time ha valutato anche gli eventi eccezionali e le attrazioni e i programmi innovativi avviati. Così, se come abbiamo detto è stata inclusa la Toscana, grazie al progetto degli “Uffizi diffusi”, nell’elenco è stata inclusa la splendida cittadina portoghese di Arouca per il suo ponte pedonale sospeso più lungo al mondo e l’Antartide per la rara eclissi totale di Sole che sarà il 4 dicembre prossimo.

Tutti i 100 luoghi più belli del mondo secondo Time (in ordine alfabetico).