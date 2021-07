Per chi può permettersi cifre da capogiro e viaggi veramente di super lusso, è arrivato lo yacht Tecnomar for Lamborghini 63. Un’imbarcazione che tuffa gli ospiti nel mondo del lusso, delle corse e delle cifre da capogiro visto che costa 3milioni di euro!

Sognare non costa nulla. E così molti di noi si saranno immaginati a trascorrere vacanze su yacht, catamarani e barche a vela da sogno al largo di alcune delle isole più belle ed affascinanti d’Italia e del mondo. Ora però possiamo sognare ancora più in grande – a meno che voi non siate plurimiliardari – immaginando di partire per un viaggio in mare a bordo dello yacht stellare nato dalla collaborazione tra Tecnomar e Lamborghini 63. Due nomi, una garanzia: lusso, eccellenza e qualità si sono fusi dando vita ad un’imbarcazione che, del resto, vale una cifra da capogiro.

Lo yacht Lamborghini: velocità e lusso ispirato al mondo delle corse

Lo yacht Tecnomar For Lamborghini 63 è un vero e proprio bolide pensato, studiato e realizzato per milionari dal conto in banca da capogiro visto che il prezzo di listino è stato fissato a circa 3 milioni di euro.

Lo yacht è dotato di due motori che lo portano a raggiungere una velocità pazzesca di 60 nodi, un vero e proprio record, grazie ad una quantità spropositata di cavalli. Ma non solo. Per rendere così veloce lo yacht Tecnomar For Lamborghini 63 i progettisti hanno anche utilizzato per lo scafo la fibra di carbonio e una forma aerodinamica che riporta alla mente le supercar degli anni ’70. Così il peso totale dell’imbarcazione è di 24 tonnellate e ogni dettagli ricorda il mondo delle corse. Soprattutto negli interni: basta dare un’occhiata al timone o ai sedili per sentirsi veramente dentro al mondo dell’alta velocità automobilistica.

In ultimo, come riporta Repubblica.it per i più esigenti c’è anche la possibilità di modificare gli interni a proprio piacimento. Certo è che il prezzo a quel punto lieviterà rapidamente! Ma se potete anche solo pensare di acquistare o avvicinarvi allo yacth Tecnomar for Lamborghini 63 il prezzo sarà l’ultimo dei vostri pensieri!

(Fonte Immagine AdobeStock)