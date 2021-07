In vacanza in treno: al mare con i Frecciarossa per la Riviera Adriatica. Tutte le informazioni utili.

Sono tante le occasioni per partire in treno verso le mete di vacanza per questa estate. I collegamenti e le offerte sono cresciuti, aumentando le frequenze delle corse già attive o aprendo nuove tratte. Esistono, inoltre, diverse promozioni per tariffe scontate.

Vi avevamo già segnalato il ritorno dei treni di Italo sulla Riviera adriatica, con l’inaugurazione di nuove fermate. Qui invece, vi segnaliamo i collegamenti di Trenitalia per la Riviera Adriatica con i Frecciarossa. Occasioni per partire dal Nord Italia fino alla costa marchigiana. Ecco tutto quello che dovete sapere.

In vacanza in treno: al mare con i Frecciarossa per la Riviera Adriatica

Se state programmando di andare in vacanza al mare sulla Riviera Adriatica, in Romagna e nelle Marche, l’offerta di Trenitalia con i treno Frecciarossa fa al caso vostro. La società ferroviaria ha aperto nuovi collegamenti giornalieri tra le città di Brescia e Milano, in Lombardia, e quelle di Bolzano, Trento e Verona, in Trentino Altro Adige e Veneto, con quella di Ancona. Due direttrici importanti per andare al mare con l’alta velocità.

I collegamenti sono stati aperti con l’orario estivo dal 13 giugno e saranno operativi per tutta la stagione. Le fermate dei Frecciarossa saranno nelle principali località di Romagna e Marche. Scopriamo i collegamenti in dettaglio.

Collegamenti dalla Lombardia

I due nuovi due nuovi treni Frecciarossa giornalieri partiranno da Brescia e Milano per Ancona, e ritorno, con i seguenti orari:

partenza da Brescia alle 6:12 e da Milano alle 7:05 e arrivo ad Ancona alle 10:13;

alle 6:12 e alle 7:05 e arrivo alle 10:13; ripartenza da Ancona alle 19:19 e arrivo a Milano alle 22:25 e a Brescia alle 23:18.

I Frecciarossa fermano a Bologna Centrale, Rimini, Riccione e Pesaro.

Collegamenti da Trentino Alto Adige e Veneto

Dalle città di Bolzano, Trento e Verona, invece, sono attivi due collegamenti con treni Frecciarossa nel weekend, sempre verso Ancona. Con i seguenti orari:

partenza da Bolzano alle 7:45 e arrivo ad Ancona alle 12:45;

alle 7:45 e arrivo alle 12:45; ripartenza da Ancona alle 16:00 e arrivo a Bolzano alle 20:40.

I Frecciarossa, oltre che a Trento, Rovereto e Verona Porta Nuova, fermano anche a Bologna Centrale, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro e Senigallia.

Per maggiori informazioni: www.trenitalia.com/it/informazioni/estate-2021/orario-estivo-2021.html#4

I nuovi collegamenti per la Riviera Adriatica sono l’occasione imperdibile per raggiungere destinazioni di vacanza popolari come la Romagna ma anche la suggestiva zona del Parco del Conero, con le sue spiagge bianche racchiuse in baie calette bagnate dal mare azzurro e circondate dal verde intenso della macchia mediterranea, come la spettacolare spiaggia delle Due Sorelle.

