Dove vanno in vacanza i VIP e i personaggi famosi quando vogliono stare tranquilli e non essere paparazzati durante le loro settimane di riposo? Scopriamo tutte le mete segrete dei loro viaggi.

Essere una star del cinema o un’icona della musica mondiale ha i suoi pregi. Ville da sogno, viaggi incredibili, la possibilità di realizzare tantissimi dei propri desideri, ma non solo. Ci sono anche delle piccole problematiche con cui confrontarsi come la presenza costante di fan e paparazzi pronti a immortalare ogni passo falso o ogni momento di intimità.

Riuscire a fare una vacanza lontano da occhi indiscreti diventa sempre quindi complicatissimo per i VIP. Esistono però delle località segrete che le star stanno frequentando sempre di più proprio perché garantiscono quella privacy di cui avevano bisogno.

Gli Hamptons per una vacanza in incognito dei VIP

Come riporta Grazia.it, uno dei luoghi più quotati dalle star per una vacanza tranquilla sono gli Hamptons, una località di mare vicina a New York. Qui la gente del posto è abituata a vedere personaggi famosi e i VIP non vengono fermati ogni istante per una foto né tantomeno paparazzati in continuazione. A scegliere questa meta sembra che siano attori come Gwyneth Paltrow, ma anche Madonna e Beyoncè.

Il Massachussetts al top per un viaggio segreto delle star

Altra destinazione molto in voga in questo momento è Cape Cod in Massachussetts. La prima a scovarla fu Taylor Swift e da quel momento altre star come Ben Affleck o Johnny Depp hanno scelto questa meta per rilassarsi e trovare un po’ di pace. Generalmente le star vanno in affitto in una villa a due passi dall’Oceano, oppure si fermano in hotel, ma in quel caso il rischio di venire paparazzati è più elevato. Rimanendo poi in Massachussets, Nantucket è un’isola da sogno, la preferita da Kourtney Kardashian, ma non disdegnata nemmeno dall’attuale Presidente Joe Biden o James Franco e Ben Stiller.

Le mete segrete di Oprah e dei Clinton

La star televisiva americana Oprah Winfrey invece segue la scia della famiglia Clinton e per un po’ di relax opta per Westerly a Rhode Island.

Le persone che vivono qui sono infatti super riservate e tranquille, condizioni e caratteristiche perfette per le star che possono rilassarsi senza ansie. Ormai chi vive a Westerly ha capito che il proprio punto di forza è proprio questo e manterranno assoluto riserbo su chi si trova nella loro cittadina, con buona pace dei VIP che qui si rilassano.

