Le isole greche a maggior rischio: dove ci sono più contagi. La mappa del rischio. Dove andare e quali evitare. Consigli utili per chi va in vacanza in Grecia

Le isole greche con i loro incantevoli villaggi e il loro mare spettacolare sono ogni anno la meta amatissima di tantissimi viaggiatori. E sono migliaia gli italiani pronti a partire per Santorini o Rodi. Ma le notizie che arrivano dalla Grecia con l’aumento dei contagi e il ritorno di alcune restrizioni preoccupano e hanno spinto molti vacanzieri a disdire. Ma qual è la situazione in Grecia? Quali sono le isole più a rischio? Ed è il caso di andare in Grecia quest’estate? Ecco la mappa con le isole più tranquille e quelle che è meglio, al momento evitare.

La situazione in Grecia: contagi, Green Pass e restrizioni

In Grecia, come nel resto d’Europa, si sta assistendo in queste ultime settimane ad un aumento vertiginoso dei positivi per via della contagiosissima variante Delta. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 1558: così tanti non si vedevano dallo scorso aprile.

Anche le isole greche che dovevano essere dei paradisi ‘covid free’ – il governo ellenico in primavera ha vaccinato infatti tutti gli abitanti – contano oggi un alto numero di nuovi casi e sono costrette a misure restrittive. E’ il caso ad esempio di Mykonos, l’isola del divertimento, costretta al coprifuoco notturno e bandire la musica dai locali.

Per entrare in Grecia serve il Green Pass (oltre al PLF, ossia la registrazione sulla propria destinazione): ora per evitare una catastrofe economica e salvare la stagione turistica lo strumento del Green Pass è stato esteso. E’ entrato in vigore l’obbligo per poter entrare in tutti i luoghi a rischio assembramento, compresi i ristoranti al chiuso, di esibire il certificato di vaccinazione o il risultato del test negativo.

Con queste misure la Grecia si augura di riprendere il controllo della situazione e assicurare delle vacanze tranquille ai turisti. Già troppe sono infatti le cancellazioni arrivate negli hotel di viaggiatori spaventati. D’altronde l’invito del nostro Governo – come di altri – è quello di evitare di andare all’estero.

La Farnesina ha parlato di ‘rischio sanitario in molte isole greche’ ed ha invitato a chi voglia comunque recarsi all’estero di sottoscrivere una polizza sanitaria. Già perché in caso si risulti positivi durante la vacanza all’estero le autorità greche offrono sistemazione in un cosiddetto covid-hotel, ma nel caso non ci fosse posto il viaggiatore dovrà pagare di tasca sua la sistemazione adatta.

La nostra rete diplomatica non può intervenire in alcun modo, né con viaggi sanitari, né con sostegno economico.

Dove andare in Grecia: le isole con minor rischio e quelle da evitare

La situazione Covid in Grecia è molto diversificata. Ci sono alcune isole dove l’incidenza è alta e altre in cui invece la situazione è totalmente – almeno per ora – sotto controllo. I focolai di covid si sono sviluppati lì dove si sono radunati giovani da ogni parte d’Europa, dove c’è più affollamento, dove c’è più movida, ovvero nelle isole più famose come Santorini e Mykonos.

Il governo greco ha pubblicato e aggiorna quotidianamente la mappa del contagio evidenziando le regioni elleniche dove il tasso di incidenza è maggiore. Dalla mappa risultano così le isole dove il rischio covid è maggiore e quelle dove invece è minore.

Le isole con il rischio maggiore e con il più alto numero di contagi sono, oltre alla zona di Atene:

Santorini

Paros

Ios

Mykonos

Creta (la provincia di Heraklion)

Le isole con rischio covid medio

Naxos

Milos

Kithnos

Serifos

Andros

Skiathos

Kos

Rodi

Ikaria

Chios

Corfù

Zante

Cefalonia

Creta (le restanti provincie)

Le isole con rischio basso sono le isole meno battute dal turismo, alcune molto piccole, altre più lontane e dunque difficili da raggiungere.

Folegandros

Amorgos

Kea

Anafi

Samos

Patmos

Tilos

Simi

Alonissos

Kalimnos

Limnos

Kithira

Itaca

Samothraki

Thasos

Consigli per andare in vacanza in Grecia

Se non volete rinunciare in quest’estate 2021 al vostro sogno di vacanza in Grecia è indispensabile prendere delle precauzioni in più affinché non si trasformi in un incubo.

Partite solo se siete vaccinati (e dopo 14 giorni dalla seconda dose). Questo per la tutela della vostra sicurezza e di quella degli altri – ricordiamo che sebbene i vaccini non abbiano un effetto sterilizzante, abbattono drasticamente lo sviluppo della malattia e la capacità infettiva-. Inoltre vaccinati potrete muovervi con più facilità e senza l’obbligo del tampone.

(e dopo 14 giorni dalla seconda dose). Questo per la tutela della vostra sicurezza e di quella degli altri – ricordiamo che sebbene i vaccini non abbiano un effetto sterilizzante, abbattono drasticamente lo sviluppo della malattia e la capacità infettiva-. Inoltre vaccinati potrete muovervi con più facilità e senza l’obbligo del tampone. Scegliete un’isola poco famosa e meno frequentata. Consultate la mappa e andate fuori dalla rotte più turistiche. Le isole greche meno conosciute con aeroporto vi stupiranno per la loro bellezza e non vi costerà fatica arrivarci.

Consultate la mappa e andate fuori dalla rotte più turistiche. Le isole greche meno conosciute con aeroporto vi stupiranno per la loro bellezza e non vi costerà fatica arrivarci. Fate una vacanza con molta natura e poca movida. Il rischio di contagio è alto nel momento in cui frequentate posti affollati, se andate a cena fuori in ristoranti in cui si sta molto vicini o andate a bere in locali pieni di gente. Se scegliete una vita più ritirata abbassate drasticamente il rischio di contagio.

Il rischio di contagio è alto nel momento in cui frequentate posti affollati, se andate a cena fuori in ristoranti in cui si sta molto vicini o andate a bere in locali pieni di gente. Se scegliete una vita più ritirata abbassate drasticamente il rischio di contagio. Evitate Ferragosto. Meglio partire nei momenti di meno affollamento. La Grecia a settembre è bellissima: il clima magnifico, i prezzi bassi e c’è meno gente.

Meglio partire nei momenti di meno affollamento. La Grecia a settembre è bellissima: il clima magnifico, i prezzi bassi e c’è meno gente. Ricordatevi la mascherina e di igienizzare le mani. Tenete sempre a portata la mascherina e indossatela ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza.

Tenete sempre a portata la mascherina e indossatela ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza. Sottoscrivete una polizza sanitaria. Per quanto si possano prendere tutte le misure di precauzione il rischio c’è sempre. Meglio essere previdenti.

La situazione in Grecia, come ovunque d’altronde, è in evoluzione e la situazione dei contagi e le misure di precauzione potrebbero variare. Valutate dunque l’opportunità della vostra vacanza nelle isole greche e se decidete di partire seguite i nostri consigli sulle isole meno a rischio per un viaggio bello e sicuro.