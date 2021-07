I calciatori italiani vanno in vacanza insieme: ecco dove

Dopo aver trionfato a Euro 2020, i calciatori italiani si concedono una pazza vacanza in uno dei luoghi preferiti dai vip: Ibiza. Ecco dove sono andati e cosa hanno combinato in queste calde giornate di luglio.

Meritato riposo, anche se alcuni haters su Twitter non sono d’accordo, per i calciatori italiani che hanno vinto alla grande gli Europei 2020 una decina di giorni fa.

Tutti in vacanza, appena dopo la finale, chi è rimasto in Italia e chi ha osato per l’estero, si stanno godendo proprio in queste ore divertimento e relax. Vediamo un po’ dove sono andati e cosa stanno facendo in questi giorni i campioni d’Europa.

I calciatori italiani in vacanza: ecco le loro destinazioni preferite

Dopo aver giocato un campionato europeo davvero alla grande, tutti i calciatori della nazionale si stanno finalmente godendo qualche settimana di vacanza.

Chi all’estero e chi in Italia, tutti in questi giorni sono sulla spiaggia o in qualche resort di lusso in totale relax, chi con le famiglie chi da solo. I fan già si stanno chiedendo dove sono, per poter magari andare a rubare una foto con loro.

Ecco quelli che siamo riusciti a intercettare dove sono andati.

Insigne, Immobile e Verratti: pazza vacanza a Ibiza

Marco Verratti, subito dopo il matrimonio con la sua bella Jessica Aidi, si è fiondato a Ibiza per raggiungere i suoi grandi amici, nonché compagni di squadra, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile.

I tre insieme se la stanno davvero spassando sull’isola spagnola, avvistati infatti al locale “Lio”, dove hanno cenato con le rispettive mogli e ballato tantissimo, come hanno mostrato sui social network.

Immobile e Insigne, inoltre, si stanno godendo l’isola con una moto d’acqua, con la quale stanno sfrecciando proprio in queste ore nel mare cristallino di Ibiza.

Chiellini e Bonucci, i calciatori italiani in Sardegna

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono stati due grandi protagonisti di Euro 2020, restando inseparabili anche dopo aver finito il torneo.

I due amici, infatti, si sono goduti qualche giorno di vacanza in Sardegna, precisamente a Santa Margherita di Pula, un luogo meraviglioso al sud dell’isola, che offre spiagge meravigliose e un mare davvero limpido e cristallino.

Una scelta non da poco per i due calciatori, che sono soliti recarsi sull’isola italiana per le loro vacanze. Stavolta, per recuperare le forze, mangiano molta pastasciutta, come hanno mostrato su Instagram.

Matteo Pessina vola a Mykonos e Federico Chiesa in Versilia

Due destinazioni totalmente diverse per gli azzurri Matteo Pessina e Federico Chiesa, che hanno scelto rispettivamente Mykonos e Forte dei Marmi per le loro vacanze.

Pessina, infatti, si trova nell’isola delle Cicladi a godersi mare, relax e divertimento, in un fantastico resort a 5 stelle, il Canaves Oia, Luxury Resorts and Villas.

Il suo collega, invece, Federico Chiesa ha deciso di tornare nella sua amata Versilia, a Forte dei Marmi, un luogo a cui è molto legato visto che il padre è originario di queste zone.

Il calciatore si trova qui con la fidanzata, l’influencer Benedetta Quagli e i suoi cagnolini, arrivate lì già qualche settimana prima di Federico.