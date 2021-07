L’ex concorrente di Masterchef Italia 10 realizza il suo sogno e apre Casa Cavolini.

Cristiano Cavolini è stato senza dubbio uno dei concorrenti più amati della decima edizione di Masterchef Italia. Il suo grande cuore, la sua storia e la commozione con cui raccontava la sua vita da operario hanno fatto breccia negli italiani. E oggi, ha coronato il suo sogno: aprire la famigerata Trattoria Cavolini. Ma dove si troverà il ristorante di Cristiano di Masterchef?

La storia di “Trattoria Cavolini” a Masterchef

Durante la finale del programma Cristiano Cavolini aveva detto ai giudici di essersi licenziato dal suo lavoro in fabbrica. Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri si erano complimentati con lui per la scelta coraggiosa e lo avevano spronato a realizzare il suo sogno. Del resto durante tutto Masterchef avevano più volte detto che Cavolini aveva un gusto da chef: sapori genuini, di casa e ricette piene d’amore erano gli ingredienti giusti per aprire una trattoria e Cristiano alla fine lo ha fatto.

 L’ingresso di cristiano cavolini a masterchef italia 10

Quando e dove aprirà il ristorante di Cristiano di Masterchef 10

Il ristorante di Cristiano di Masterchef si chiamerà Casa Cavolini e siamo quasi certi che arriverà il supporto, se non magri proprio la presenza, di Laura Pausini, sua compaesana e amica che lo aveva supportato durante tutta la durata di Masterchef Italia 10.

Dove sarà Casa Cavolini? Molto probabilmente a Bologna anche se non ci sono dettagli in più se non qualche supposizione. L’apertura comunque è imminente e lo stesso ex concorrente del cooking show su Instagram ha svelato che manca poco, ma nel mentre continua a lavorare come personal chef direttamente a casa dei clienti.

Il menù del ristorante Cavolini?

Per quanto riguarda il menù ancora tutto tace, ma da poco Cristiano Cavolini di Masterchef ha pubblicato una ricetta ” Tartare di salmone e guacamole con banana” con gli hashtag Casa Cavolini, questo ci fa pensare che potrebbe proprio essere un piatto del menù di Casa Cavolini. Non mancheranno però sicuramente anche piatti della tradizione che hanno fatto la differenza per Cristiano durante il talent.