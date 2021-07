Dove si trova Zlatni Rat, la spiaggia che cambia forma a seconda delle condizioni atmosferiche, e perché è considerata una delle spiagge più belle del mondo

Pensare alla Croazia significa immaginare immediatamente un mare meraviglioso, con spiagge anche molto diverse tra loro e la possibilità di isolarsi dal caos dei turisti in vacanza rifugiandosi in una natura rigogliosa oppure immergersi nella scatenata movida. C’è poi, ovviamente, la possibilità di fare sport acquatici come immersioni e kite surf sulle spiagge della Croazia: insomma non mancano i presupposti per la vacanza perfetta per tutti i gusti.

Una spiaggia, in particolare, è diventata famosa come una delle spiagge più belle al mondo, aggiudicandosi la copertina di numerose riviste e la fama di luogo paradisiaco. Si tratta, naturalmente, della spiaggia di Zlatni Rat sull’isola di Brac.

L’incantevole spiaggia di Zlatni Rat

Chiamata anche Corno d’Oro, la spiaggia di Zlatni Rat è la più celebre della Croazia, una delle più belle del mondo ed è una delle più fotografate per la sua particolare forma a triangolo che si estende sul mare.

La spiaggia, una lingua di terra che si estende per poco meno di mezzo chilometro, è caratterizzata da una ghiaia fine oltre che da un mare cristallino. Alle spalle si trova una pineta: il contrasto del verde con i sassi chiari e la limpidezza del mare rendono la spiaggia degna dei migliori scenari caraibici.

Nonostante sia immersa nella natura, la spiaggia è attrezzata anche per famiglie con bambini, che qui possono divertirsi anche a giocare con la ghiaietta finissima, e vi si trovano numerosi bar e ristorantini che soddisfano i gusti di tutti i turisti. L’unica cosa di cui bisogna tenere conto è il fatto che spesso l’acqua è molto fredda.

La presenza della pineta è un ulteriore stimolo a trascorrere del tempo qui, perché fornisce l’ombra tanto desiderata nelle ore più calde della giornata.

Zlatni Rat, dove si trova e come arrivare

Situata sull’isola di Brač, al largo di Spalato, Zlatni Rat è sicuramente la spiaggia più gettonata della Croazia. È consigliabile alloggiare a Bol, unico villaggio che sorge sul mare nella costa sud, e che quindi potrebbe costituire una buona base per visitare le spiagge vicine, come appunto Zlatni Rat.

In linea d’aria, l’isola di Brač è alla stessa latitudine di Civitanova Marche, mentre la città italiana più facilmente raggiungibile è la cittadina di Peschici, a 155 km.

Una curiosità: l’isola di Brač è famosa in tutto il mondo perché ha fornito la materia prima per la costruzione della Casa Bianca di Washington, oltre che per altri edifici storici come per il Palazzo di Diocleziano a Spalato.

Per raggiungere l’isola con la macchina la soluzione più comoda è un traghetto da Spalato o da Makarska. In alternativa, ci sono varie navi passeggeri che partono da altre città croate. Poco lontano dalla spiaggia di Zlatni Rat si trovano diversi parcheggi, con costi diversi a seconda dalla distanza dalla spiaggia. Il prezzo varia dalle 20 alle 50 kune.

La particolarità della spiaggia di Zlatni Rat: si sposta

La caratteristica più stupefacente della spiaggia di Zlatni Rat è che si sposta. Non è un modo dire, ma davvero la forma di questa spiaggia cambia a seconda delle condizioni meteorologiche.

Solitamente, infatti, la spiaggia è rivolta verso est, ma non è raro che, col cambiare del vento e delle maree, la forma si rimodelli in modo da puntare più a ovest. Questa sua particolarità non è una semplice caratteristica, ma una manna dal cielo per chi pratica sport acquatici: significa infatti venti propizi!

Cosa vedere sull’isola di Brac

L’isola di Brac è indubbiamente famosa per la spiaggia di Zlatni Rat, ma l’isola è piuttosto grande ed offre incantevoli villaggi ed altre belle spiagge da vedere. Da visitare è Supetar, San Pietro in italiano, è la capitale amministrativa dell’isola, con il suo grazioso centro e il caratteristico porticciolo. D’estate Supetar offre anche un ricco calendario di spettacoli ed eventi culturali.

A 8 km dal centro si trova Škrip, il più antico insediamento abitato dell’isola: merita sicuramente una visita!

Immancabile poi una visita a Bol, caratterizzata dalla natura mozzafiato, e una gita alla Grotta del Drago, con le sue pareti coperte da bassorilievi di cui non si conoscono le origini e che raffigurano creature mitologiche come alcuni angeli e il drago da cui prende il nome.

Tra le spiagge dell’isola di Brac c’è quella di Lovrecina a Postira, spiaggia sabbiosa e mare calmo; a Supetar c’è Baia Vela luka: sabbia soffice, mare turchese e fondali bassi; poi Bili Rat con servizi spiaggia, ristoranti e una bella pineta; Tri mosta si trova incece al centro città: una lunga lingua di sabbia su un mare cristallino.

Anche a Bol ci sono diverse belle spiagge: la spiaggia di Borak dotata di tutti i servizi; quella di Murvica, simile a Zlatni Rat, ma più piccola e circondata da bellissimi vigneti e quella di Potocine che vanta una rigogliosa pineta.

Zlatni Rat è la spiaggia più famosa della Croazia e una delle più belle del mondo. Una meraviglia da vedere a due passi da noi in un’isola quella di Brac che vi conquisterà.