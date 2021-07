Lo spettacolo dell’alba sul mare, del sole che sorge dall’acqua, è unico. Ecco allora le location e le spiagge più belle da cui ammirare questo fenomeno naturale!

Lo spettacolo del sole che lentamente si alza nel cielo e sembra quasi sbucare dall’acqua è unico. L’alba sul mare è meravigliosa da ammirare e soprattutto ci sono alcune spiagge, più di altre, che permettono di godersi questo spettacolo naturale in maniera ancora più sorprendente e romantica.

Nella vita ogni tanto un pizzico di romanticismo non fa male, soprattutto dopo un anno e mezzo come quello che abbiamo vissuto che ha messo a dura prova moltissime coppie. Decidere quindi di fare un’attività romantica come quella di vedere l’alba sul mare in spiaggia in Italia potrebbe anche essere quel quid in più che potrebbe riaccendere la passione (qui trovate qualche altro consiglio).

Sia che siate in vacanza al mare, sia che decidiate di fare un viaggio last minute molto romantico, ecco quali sono le spiagge più belle e perfette in Italia per ammirare l’alba sul mare.

Il sole che sorge dal mare a Rio Marina

Siamo nell’Isola d’Elba e questa piccola cittadina affacciata sul mare è un perla di delicata bellezza. Meta turistica meno quotata rispetto alla vicina Porto Azzurro, Rio Marina regala delle albe sul mare pazzesche. Siamo sulla costa orientale dell’isola e da qui potrete fare una passeggiata sul lungo molo per sentirvi quasi in acqua e ammirare il sole che sorge. Anche le spiagge vanno benissimo per ammirare l’alba, del resto a Rio Marina, così come in tutte le altre località di questa costa, lo spettacolo è assicurato.

La magia della Riviera dei Ciclopi per le albe più belle

Ci spostiamo a Catania, nella Sicilia orientale, precisamente ad Aci Trezza, lungo la meravigliosa Riviera dei Ciclopi. Questo luogo non è bellissimo solo per vedere l’alba. È uno spettacolo pazzesco in ogni momento dell’anno.

I Ciclopi, infatti, altro non sono che scogli e formazioni rocciose di basalto che spuntano dal mare, regalando uno spettacolo naturale meraviglioso. Immaginate di guardare l’alba da qui, con il sole che fa capolino dal mare facendosi largo tra i Ciclopi di Aci Trezza. Lo spettacolo è unico.

Le spiagge di Vasto sono perfette per ammirare l’alba

La Costa dei Trabocchi, nella zona meridionale dell’Abruzzo, è uno spettacolo naturale unico che merita assolutamente di essere visto e scoperto in una vacanza. Si tratta di una costa meravigliosa, dove mare e colline si fondono perfettamente, con tanto di aree costiere scoscese e rocciose a picco sul mare che ricordano un po’ l’Irlanda!

Pensate quindi a che meraviglia vedere l’alba sul mare da queste spiagge! Basta spostarsi verso Vasto e scegliere il vostro angolino di mare preferito, oppure andare direttamente su un trabocco!

L’alba sul mare indimenticabile a Capo D’Otranto

Questa non è una vera e propria spiaggia, ma un promontorio a picco sul maro con tanto di meraviglioso faro. Si tratta di una location speciale perchè il Faro della Palascia è il punto più orientale di tutta Italia quindi qui lo spettacolo dell’alba arriva prima! Il faro bianchissimo che si affaccia sul mare, immerso in una natura meravigliosa e selvaggia è qualcosa di meraviglioso e vedere il sole sorgere da qui è un privilegio pazzesco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Faro di Punta Palascìa (@farodipuntapalascia)

In viaggio verso le albe più belle d’Italia

Ora non ci resta che partire! Vi abbiamo portato a scoprire quali sono le location e le spiagge più romantiche da cui ammirare l’alba sul mare e siamo certi che tutte queste idee di viaggio saranno per voi super interessanti.