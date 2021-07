Ryanair aumenta l’offerta sugli aeroporti di Roma. Tutto quello che bisogna sapere.

Cresce ancora l’offerta di Ryanair in Italia. Tra nuovi collegamenti, aperture di nuove basi, aumento di frequenze di voli e nuovi aeromobili stanziati nelle basi italiane.

Con il ridimensionamento di Alitalia, che sarà trasformata nella nuova compagnia Ita, molto più ridotta, Ryanair controllerà ancora di più il mercato interno dei voli in Italia, essendo già prima compagnia aerea nel nostro Paese.

Ora, la compagnia low cost irlandese ha annunciato l’incremento della sua offerta negli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino. Nuovi collegamenti e un aumento degli aeromobili stanziati nei due scali riporteranno l’offerta di voli all’epoca pre-Covid. Ecco cosa bisogna sapere.

Ryanair aumenta l’offerta sugli aeroporti di Roma

La compagnia low cost Ryanair ha annunciato il suo ambizioso piano operativo per l’estate sugli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, con un aumento delle rotte servite.

Sono 14 gli aeromobili che opereranno nei due aeroporti, per più di 470 voli settimanali verso 80 destinazioni, tra cui 11 nuove rotte. Saranno circa 8,5 milioni i passeggeri trasportati.

Il piano operativo estivo di Ryanair su Fiumicino prevede:

6 aerei basati (+3 da agosto)

21 rotte in totale (4 nazionali / 17 internazionali)

6 nuove rotte verso Chania, Fuerteventura, Liverpool, Tenerife, Santorini e Zante.

verso , , , , Santorini e . Oltre 3,2 milioni di passeggeri

Oltre 190 voli settimanali.

Il piano operativo estivo di Ryanair su Ciampino prevede:

8 aeromobili basati

57 rotte in totale (2 nazionali / 55 internazionali)

5 nuove rotte verso Chania, Trapani, Zara, Zagabria e Suceava.

verso , , , e . Oltre 5,3 milioni di passeggeri

Oltre 280 voli settimanali.

La compagnia area ricorda anche che tutti coloro che prenotano voli con Ryanair possono usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo“, che permette di cambiare il proprio volo senza dover pagare penali né supplementi in caso di modifica dei programmi di viaggio.

Inoltre, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli 19,99 euro, per viaggi fino a ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di sabato 17 luglio esclusivamente sul sito Ryanair.com.

Aumentano così le opportunità di viaggio con la compagnia low cost per chi parte da Roma, insieme alle offerte di biglietti a prezzi scontati.

Prima di mettervi in viaggio per l’estero, tuttavia, controllate sempre le raccomandazioni e gli avvisi sui siti del Ministero degli esteri (Viaggiare Sicuri) e del Ministero della Salute per conoscere lo stato della pandemia nei Paesi, le regole di viaggio aggiornate ed eventuali obblighi di quarantena al rientro in Italia.

Purtroppo la variante Delta del virus sta facendo aumentare i contagi in tutta Europa con il rischio di restare bloccati nel Paese di viaggio. Per questo la Farnesina ha appena pubblicato un avviso di raccomandazioni per chi programma un viaggio all’estero.