Olimpiadi 2020: tutte i nuovi sport ammessi e dove provarli

Dove provare tutti i nuovi sport ammessi dal comitato olimpico alle Olimpiadi 2020 di Tokyo in partenza il 23 luglio.

Il 23 luglio 2021 cominciano i giochi olimpici di Tokyo 2020 e ci sono tantissimi nuovi sport che sono stati ammessi alla gara. (l’anno è quello scorso perché le Olimpiadi si svolgono sempre ogni 4 anni e così, come per gli Euro 2020, si è scelto di mantenere la data dell’anno appena passato).

Vi ricordate quando è arrivato il curling alle Olimpiadi? Bene, quest’anno ci daremo alla pazza gioia con altri sport nuovi che finalmente sono entrati nella rosa dei giochi olimpici. Ma non solo! Come riporta eDreams, alcune di queste attività le possiamo provare anche noi per sentirci anche noi come degli atleti olimpionici!

Quali sono gli sport nuovi alle Olimpiadi di Tokyo 2020?

Quest’anno alle Olimpiadi di Tokyo sono stati ammessi alcuni nuovi sport dal comitato olimpico: surf, skateboard, arrampicata, softball, baseball e karate. Attività molto interessanti e che strizzano l’occhio anche alla modernità soprattutto per lo skate e il surf. Ma se volessimo praticare questi sport in Italia anche noi, per provare l’ebrezza di sentirci come gli atleti olimpionici, come potremmo fare? Grazie a eDreams abbiamo scoperto quali sono le destinazioni più interessanti per una vacanza dal sapore olimpico.

Dove giocare a baseball e softball?

Softball e baseball entrano alle Olimpiadi 2020 e l’Italia presenzierà con una squadra tutta al femminile pronta a darsi battaglia. Neanche a dirlo la città per eccellenza dove cimentarsi con questo sport è Chicago. La prima partita di softball fu giocata proprio qui, nel 1887 nella festa del Ringraziamento.

Provare lo skate a Milano

Incredibile ma vero: gli skater quest’anno si spostano dall’immaginario di parchetti e periferie per approdare a Tokyo alle Olimpiadi. Il luogo giusto per cimentarsi con questo sport è Milano perché qui ci sono tantissimi parchi e skate park gratuiti con diverse strutture adatte a cimentarsi con salti e acrobazie.

Arrampicarsi nelle Gole del Verdon

Se volete provare la nuova disciplina olimpica dell’arrampicata – che provava a farsi ammettere ai Giochi da moltissimi anni, ma veniva sempre rifiutata – dovreste andare in Francia, precisamente nelle Gole del Verdon. Una location bellissima anche solo da ammirare, ma un vero e proprio luogo magico per gli appassionati di arrampicata sportiva.

Dove imparare a surfare in Italia

Amanti del mare tenetevi forte perché arriva alle Olimpiadi il surf nello stile shortboard. Se volete provare l’emozione di cavalcare le onde come faranno gli atleti olimpici basta raggiungere Santa Marinella, in Lazio. Certo, questo sport lo si può praticare anche in moltissime aree d’Italia, ma Banzai Beach è ricca di scuole di surf perfette per i principianti.

L’arte del Karate alle Olimpiadi

Era stato ammesso nel 2016 e oggi approda ufficialmente a Tokyo 2020 il karate. Sport tipicamente giapponese, il karate è un’attività amatissima anche in Italia e le scuole nel nostro Paese sono tantissime. Certo è che se volete sentirvi veramente degli olimpionici dovreste provare fare karate a Okinawa, dove nacque.

Olimpiadi 2020: la gioia di vedere nuovi sport e gare

Ora siamo pronti! Abbiamo scoperto dove provare alcuni dei nuovi sport che da quest’anno sono ammessi ufficialmente alle Olimpiadi 2020 e ora possiamo sistemare la poltrona e goderci lo spettacolo dei Giochi di Tokyo.

(Fonte Immagini Adobe Stock)