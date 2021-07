Muore per una foto su Instagram a 32 anni: dove e cosa è successo

È successo durante una gita in un parco: l’influencer è scivolata ed è caduta nel vuoto. Inutili i soccorsi.

Una giovanissima modella e influencer è morta mentre stava scattando una foto estrema in un parco naturale ad Hong Kong. Una tragedia che riporta l’attenzione ancora una volta su quanto sia pericolo cimentarsi in alcune foto pericolose solo per un pugno di like. Sofia Cheung ha perso la vita così, a soli 32 anni, mentre si scattava una foto sullo strapiombo della cascata di Tsing.

Siamo ad Hong Kong e il parco naturale Ha Pak Lai è una delle meraviglie naturali della zona. Un’area straordinaria, ricca di attrazioni e attrattive uniche come la cascata Tsing. Proprio qui l’influencer Sofia Cheung ha deciso di cimentarsi in alcune foto pazzesche per i suoi followers, ma purtroppo, nulla è andato come sarebbe dovuto.

Cosa è successo all’influencer morta per una foto?

Secondo quanto riportano i media locali l’influencer 32enne era solita scattarsi foto molto avventurose e particolari. Spesso anche mettendo a rischio la sua incolumità. Un comportamento, ovviamente, da non imitare in nessun modo. A maggior ragione visto l’epilogo tragico di questa storia. La modella Sofia durante la gita al Parco Ha Pak Lai si è messa in posa sul ciglio della cascata, ma pare sia scivolata nel vuoto precipitando per circa 5 metri.

Gli amici l’hanno immediatamente soccorsa, chiamando anche l’ambulanza, ma la corsa in ospedale è stata vana e i medici non sono riusciti a salvarla. Una storia triste insomma che non può non far riflettere su come oggi, la smania di avere successo sui social possa portare anche a conseguenze gravissime.

Quando si mette a rischio la vita per un selfie su Instagram

I casi di influencer morti proprio mentre si cimentavano in foto estreme sono tanti, troppi. Qualche anno fa, ad esempio, girava la moda di arrampicarsi sui palazzi, fare foto in bilico sui tetti di immensi grattacieli o peggio fare evoluzioni su delle gru, sospesi nel vuoto senza sostegno.

Una moda sciocca e stupida, assolutamente da non emulare mai.