Il nuovo trend di viaggio dell’estate 2021: si parte sempre con il cane

Gli italiani vanno in vacanza, ma con il loro animale da compagnia. L’89% degli intervistati nell’ambito dell’indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera hanno dichiarato che l’amico peloso è di famiglia e non si lascia certo a casa.

Se devono scegliere gli italiani non hanno dubbi: vogliono andare in vacanza con il loro animale da compagnia! È quanto emerge da un’indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera 2021 che hanno analizzato i comportamenti dei viaggiatori che possiedono un cane: l’89% non lo lascia ad amici o parenti, ma lo porta con sé.

In vacanza con il cane: strutture pet friendly e assicurazioni

Mai più senza il proprio amico peloso. Sembra essere questa la tendenza di viaggio per i possessori di un animale. Il motivo per cui gli italiani vogliono partire con il proprio cane è perché fa parte della famiglia e, fortunatamente, le strutture alberghiere sono ormai diventate pet friendly in larghissima parte.

E non si bada a spese! I viaggiatori con animali spesso si dotano anche di un’assicurazione per eventuali danni causati involontariamente dal proprio animale domestico, oltre che tutte le comodità necessarie per la vita in vacanza dell’amico a 4 zampe.

Quali sono le mete top per una vacanza con un animale da compagnia?

Ma dove si va in vacanza con il proprio animale da compagnia? Con o senza cucciolo al seguito il mare è la destinazione più ambita in assoluto. Seguita dalla montagna.

Del resto le vacanze al mare, meglio se in destinazioni con delle spiagge aperte ai cani, oppure in resort in alta montagna sono ormai tutti pronti ad accogliere gli amici a 4 zampe. L’ospitalità per cani e animali da compagnia in generale è diventato un vero e proprio trend in crescita dal quale le strutture ricettive difficilmente possono esimersi.

Tuttavia la gran parte dei viaggiatori sembrano preferire una casa o un appartamento in affitto, trend per altro già confermato plurime volte dall’emergenza sanitaria.

In vacanza con il cagnolino

Insomma, in questa estate 2021 è chiaro che la destinazione per una vacanza è quasi indifferente. Mare o montagna, va bene tutto, a patto che sia pet friendly. Per la gioia dei nostri amici pelosi.