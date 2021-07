Vacanze in Liguria: 10 motivi per cui dovreste partire ora

Dieci motivazioni per scegliere la Liguria come meta delle vostre vacanze estive 2021.

Se ancora non avete deciso quale sarà la meta per le vostre vacanze estive 2021 tenetevi forte. Abbiamo qualche suggerimento utile per voi! La destinazione giusta è la Liguria! Perché abbiamo ben 10 motivi per cui questa regione oggi è una delle mete top per una vacanza in questa estate. Siete pronti a scoprirli con noi?

I motivi per un viaggio in Liguria

Perché andare in vacanza in Liguria? Molti indecisi su che meta scegliere avranno considerato magari questa regione, ma se ancora non avete trovato la giusta motivazione ve la diamo noi!

Mare e montagna a due passi : uno dei pregi della Liguria è il fatto che, ovunque voi siate, in una sola giornata e con pochi chilometri potrete raggiungere destinazioni di mare pazzesche, ma anche inerpicarvi per sentieri nel cuore della macchia mediterranea.

: uno dei pregi della Liguria è il fatto che, ovunque voi siate, in una sola giornata e con pochi chilometri potrete raggiungere destinazioni di mare pazzesche, ma anche inerpicarvi per sentieri nel cuore della macchia mediterranea. Fare Whale Watching: la Liguria di ponente, da Genova a Ventimiglia è nel cuore del Santuario dei Cetacei. Per questo ci sono svariate associazioni che vi porteranno in un’escursione magica ad ammirare delfini, balene e capodogli che hanno fatto del Mar Ligure la loro casa.

Il cibo : pasta al pesto, focaccia e pizza all’Andrea. Sono solo alcune delle prelibatezze che la Liguria vi offre. Senza dimenticare la possibilità di mangiare pesce fresco appena pescato.

: pasta al pesto, focaccia e pizza all’Andrea. Sono solo alcune delle prelibatezze che la Liguria vi offre. Senza dimenticare la possibilità di mangiare pesce fresco appena pescato. Il relax: essendo tutta la Liguria affacciata sul mare ci sono svariate destinazioni pazzesche tra cui scegliere che rispondono ad ogni esigenza. Dalle spiagge più tranquille e isolate a quelle più festaiole. Ma se siete amanti del relax rimarrete stupiti dalla quantità di calette meravigliose e silenziose in cui riposarsi.

Fabrizio De André : se siete amanti della musica conoscerete sicuramente le canzoni del mitico Faber nate e ispirate proprio dalla città di Genova. Con i suoi vicoli e quelle atmosfere così caratteristiche che si trovano solo qui nel mondo.

: se siete amanti della musica conoscerete sicuramente le canzoni del mitico Faber nate e ispirate proprio dalla città di Genova. Con i suoi vicoli e quelle atmosfere così caratteristiche che si trovano solo qui nel mondo. A due passi dalla Francia : se decidete di alloggiare nella Liguria di ponente potrete decidere di fare una capatina a Nizza o nel Principato di Monaco a due passi da città come Sanremo, Ventimiglia e Bordighera.

: se decidete di alloggiare nella Liguria di ponente potrete decidere di fare una capatina a Nizza o nel Principato di Monaco a due passi da città come Sanremo, Ventimiglia e Bordighera. Il Festival di Sanremo: ogni anno l’importantissima kermesse musicale del Festival della Canzone italiana si svolge proprio a Sanremo nel Teatro Ariston. Immaginate la magia di passeggiare davanti alla location che ha ospitato così tanti artisti famosi nel corso degli anni?

Il film Disney Pixar “Luca” : le Cinque Terre in Liguria sono state la fonte d’ispirazione per il film d’animazione Disney. Una gioia per i più piccoli che potranno correre, giocare e divertirsi nella stessa ambientazione del film Disney.

: le Cinque Terre in Liguria sono state la fonte d’ispirazione per il film d’animazione Disney. Una gioia per i più piccoli che potranno correre, giocare e divertirsi nella stessa ambientazione del film Disney. Il clima: considerata una delle regioni d’Italia con il clima migliore, fino ad oggi in Liguria si sono registrate temperature perfette per un bagno al mare di giorno e la brezza marina ha rinfrescato le notti!

I borghi storici: non solo mare, montagna e città. La Liguria vanta moltissimi borghi Bandiera Arancione che vi racconteranno antiche storie meravigliose.

Ecco allora i nostri dieci motivi per scegliere la Liguria come meta delle vacanze estive. Siete pronti a partire?