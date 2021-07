Trenitalia Freccialink: raggiungere le mete di vacanza con Frecce+ bus o traghetto. Tutte le mete collegate con l’alta velocità. Occasioni per l’estate.



Sono davvero tante le occasioni per raggiungere le mete di vacanza in treno, con servizio integrato di autobus per le località senza stazione ferroviaria e di traghetto per le isole. Opportunità da cogliere per chi preferisce usare i mezzi pubblici ed evitare lo stress del traffico stradale. Oggi con il treno si può andare quasi ovunque e l’offerta si è ampliata per le vacanze estive 2021.

Vi abbiamo già segnalato diverse offerte di viaggio in treno per questa estate, tra aperture di nuovi collegamenti e nuovi servizi integrati (autobus e traghetti). Dai treni regionali agli intercity e alle Frecce, Trenitalia ha accresciuto le occasioni di viaggio. L’ultima offerta che vi abbiamo proposto è quella sui nuovi collegamenti con i Frecciarossa per la montagna.

Qui vi segnaliamo altre opportunità di viaggio con i Frecciarossa verso le località di vacanza più amate, al mare e in montagna, con il servizio Freccialink che prevede l’integrazione dell’alta velocità con autobus e traghetti. Di seguito, le mete collegate alle principali città italiane. Ecco cosa bisogna sapere.

Trenitalia Freccialink: mete di vacanza con Frecce + bus o traghetto

Desiderate raggiungere in treno, possibilmente con l’alta velocità, la vostra meta di vacanza preferita? Questa estate è possibile grazie al servizio Freccialink di Trenitalia che dalle principali città italiane vi porta con l’alta velocità nelle principali mete di vacanza integrando il percorso del treno con il viaggio in autobus e in traghetto o nave.

Le destinazioni di montagna, mare e lago collegate con Frecce + bus:

Cortina d’Ampezzo, San Vito di Cadore e Tai di Cadore in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze e Bologna (il sabato e la domenica dal 3 luglio al 29 agosto.

in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze e Bologna (il sabato e la domenica dal 3 luglio al 29 agosto. Madonna di Campiglio e Pinzolo in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze , Bologna e Verona ( il sabato e la domenica dal 3 luglio al 29 agosto).

in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze , Bologna e Verona ( il sabato e la domenica dal 3 luglio al 29 agosto). Val Gardena: Selva di Val Gardena, S. Cristina e Ortisei in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona (il sabato e la domenica dal 3 luglio al 29 agosto).

in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona (il sabato e la domenica dal 3 luglio al 29 agosto). Val di Fassa e Val di Fiemme: Canazei, Vigo di Fassa, Moena, Predazzo e Cavalese in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona (il sabato e la domenica dal 3 luglio al 29 agosto).

in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona (il sabato e la domenica dal 3 luglio al 29 agosto). Sorrento e Pompei in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV e Milano (il venerdì, il sabato e la domenica dal 13 giugno al 19 settembre).

in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV e Milano (il venerdì, il sabato e la domenica dal 13 giugno al 19 settembre). Piombino Marittima, Piombino e Cecina in connessione con le Frecce da/per Napoli, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Venezia (il venerdì, il sabato e la domenica dal 13 giugno al 19 settembre).

in connessione con le Frecce da/per Napoli, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano e Venezia (il venerdì, il sabato e la domenica dal 13 giugno al 19 settembre). Monte Argentario : Porto S. Stefano e Porto Ercole in connessione con le Frecce da/per Milano, Genova e Roma (il venerdì, il sabato e la domenica dal 18 giugno al 18 settembre).

: Porto S. Stefano e Porto Ercole in connessione con le Frecce da/per Milano, Genova e Roma (il venerdì, il sabato e la domenica dal 18 giugno al 18 settembre). Peschici – Vieste in connessione con le Frecce da/per Roma, Bologna e Milano.

in connessione con le Frecce da/per Roma, Bologna e Milano. Sirmione/Lago di Garda in connessione con le Frecce da/per Milano (il venerdì, il sabato e la domenica dal 18 giugno al 19 settembre).

Frecce + nave

Le destinazioni sulle isole collegate con Frecce + nave (Snav link) con un unico biglietto:

Isole Eolie : da Napoli Mergellina verso Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari.

: da Napoli Mergellina verso Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari. Isole del Golfo di Napoli, Capri, Ischia e Procida: da Napoli Beverello verso Capri, Ischia e Procida.

Invece, per chi vuole viaggiare con SNAV verso le Isole Pontine o la Croazia, raggiungendo in treno Napoli o Ancona, è previsto uno sconto del 20% sui collegamenti SNAV.

Per ulteriori informazioni: https://www.trenitalia.com/it/informazioni/estate-2021/orario-estivo-2021.html#9

