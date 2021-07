Una città e una spiaggia piena zeppa di pinguini che vivono liberamente? Non è un sogno, siamo a Simon’s Town in Sudafrica.

I pinguini sono animali meravigliosi e super divertenti. Immaginate quindi di trovarvi a vivere una vacanza in una città che è letteralmente invasa e abitata da questi animali straordinari. Che ne pensate? Sarebbe un sogno? Beh, invece è realtà. Basta recarsi in Sudafrica, precisamente a Simon’s Town sulle rive di False Bay.

I pinguini di Simon’s Town

Passeggiando in città dovete stare attenti a dove mettete i piedi, perché i piccoli pinguini asino, chiamati così per il suono del tutto simile ad un raglio che emettono, sono ovunque! Arrivano qui per nidificare e per trovare una compagna. Quindi vederli girare sulle rive del mare o in città in coppia è praticamente all’ordine del giorno!

Cosa fanno i pinguini a Boulders e Foxy Beach?

In questo sobborgo di Cape Town quindi l’attrazione principale sono loro, i pinguini di Boulders Beach e Foxy Beach dove, addirittura, sono state installate delle passerelle proprio per permettere ai visitatori di ammirare i pinguini ancora più da vicino, ma senza disturbarli.

Dal 1982 è diventate base fissa per i pinguini africani, o pinguini asino che dir si voglia, che qui trovano cibo in abbondanza per nutrire i loro piccoli. Chiaro, non mancano i pericoli: dalle auto, passando per gatti e gabbiani che puntano alle uova, senza dimenticare le otarie che qui vivono e che, purtroppo per loro, si nutrono anche di pinguini.

Come sono arrivati qui?

L’arrivo dei pinguini a Boulders Beach è stato del tutto naturale e qui è stata creata una vera e propria colonia che ogni anno, fortunatamente, vede la nascita di nuovi piccoli che vanno ad aumentare il numero degli esemplari poiché ad oggi questi pinguini sono considerati una specie a rischio. Non perché le coste della spiaggia siano inospitali, ma per via dell’inquinamento marino.



Siete pronti per partire alla volta della città dei pinguini?

Se avete quindi in programma, magari per il prossimo 2022, una vacanza all’insegna della natura e del relax, questa città, Simon’s Town è il luogo perfetto che fa per voi. Mare, riposo e qua e là adorabili pinguini da osservare mentre proseguono nel loro delicato e meraviglioso compito di trovare una compagna, un nido e dare alla luce dei piccoli pinguini.